Tausende Besucher strömen zum „Lichterglanz in der City“ – Kreuztal erlebt ein Adventswochenende voller Atmosphäre

(wS/red) Kreuztal 06.12.2025 | Die Kreuztaler Innenstadt zeigt sich an diesem Adventswochenende von ihrer strahlendsten Seite. Seit Donnerstag hat der Weihnachtsmarkt „Lichterglanz in der City“ rund um den Roten Platz geöffnet – und schon nach zwei Tagen ist klar: Die Verlegung aus dem Dreslers Park ins Zentrum war ein mutiger Schritt, der sich auszahlt. Stimmung, Besucherresonanz und Atmosphäre könnten positiver kaum sein.

Vom Park in die City – ein Neubeginn mit Signalwirkung

Jahrelang war der „Lichterglanz im Park“ im denkmalgeschützten Dreslers Park ein fester Termin im Kreuztaler Adventskalender. Doch die empfindlichen Grünflächen litten zuletzt stark unter Nässe und Belastung, sodass sich die Stadt zu einer Regenerationspause entschloss. Ganz ohne Weihnachtsmarkt sollten die Kreuztalerinnen und Kreuztaler dennoch nicht bleiben – und so wanderte das Geschehen in die Stadtmitte.

Bürgermeister Michael Kolodzig zeigte sich bereits zur Eröffnung am Donnerstag optimistisch: „Ich bin sicher, dass es dem Organisationsteam auch in der Stadtmitte gelingen wird, einen festlichen und stimmungsvollen Rahmen herzurichten.“ Schon der Auftaktabend gab ihm recht: Der Rote Platz als Herzstück des städtischen Lebens entpuppte sich als idealer Ort für den neuen Lichterglanz. Siehe Erstbericht

Musikalische Höhepunkte von Beginn an

Gleich am ersten Tag sorgten die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikschule Frevel für einen gelungenen Start. Das Nick March Trio setzte mit gefühlvollen Songs emotionale Akzente, und Lou Dynia verzauberte die Besucher mit seinen intimen Wohnzimmerkonzerten, die eine besonders nahe und persönliche Atmosphäre schufen.

Auch der zweite Tag bot ein dichtes Programm: Jongleur und Feuerkünstler Frank Neuser ließ mit seiner Licht- und Feuershow Augen glänzen, die Vereinigten Posaunenchöre Kreuztal und der Chor „Gospeltrain“ sorgten für besinnlich-festliche Klänge, bevor „The Peteles“ mit eigenwilligen und energiegeladenen Beatles-Interpretationen den Roten Platz in eine Rock’n’Roll-Bühne verwandelten.

Heute: Ein Adventssamstag voller Programm – mit Giu Todaro am frühen Abend

Am heutigen Samstag, 6. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 12 Uhr. Der Tag ist reich gefüllt mit Programmpunkten für alle Generationen:

15:00 Uhr – Kreuztaler Tanzclub Casino (Hauptbühne)

(Hauptbühne) 16:00 Uhr – Herr H, Kindermitmachkonzert (Hauptbühne)

(Hauptbühne) 17:00 Uhr – Der Nikolaus kommt (Licht-Iglu, Stand 29)

(Licht-Iglu, Stand 29) 17:00 Uhr & 19:00 Uhr – Wohnzimmerkonzerte mit Lou Dynia (Stand 15)

(Stand 15) 17:45 Uhr – Giu Todaro (Hauptbühne): Mit seiner eindrucksvollen Stimme und modernen Popklängen sorgt er für einen der musikalischen Höhepunkte des Tages.

(Hauptbühne): Mit seiner eindrucksvollen Stimme und modernen Popklängen sorgt er für einen der musikalischen Höhepunkte des Tages. 19:00 Uhr – Ticket to Happiness (Hauptbühne)

Genuss, Handwerk und besondere Produkte – ein Markt mit Profil

Zwischen glitzernden Lichtern und wohlig-winterlichen Düften präsentiert der Markt ein vielfältiges Angebot: kunsthandwerkliche Arbeiten, kreative Geschenkideen, traditionelle und moderne Spezialitäten, wärmende Getränke und internationale Köstlichkeiten.

Von gefalteten Büchern und Schmuck aus Glasperlen bis hin zu Käse aus eigener Herstellung, Flammlachs, Raclette, Mini-Berlinern, Crêpes oder heißem Honigmet – der Markt zeigt die ganze Bandbreite dessen, was eine moderne Weihnachtsveranstaltung besonders macht.

Auch Vereine, Gastronomen und regionale Produzenten tragen dazu bei, dass der „Lichterglanz in der City“ nicht nur ein Markt, sondern ein städtisches Gemeinschaftserlebnis ist.

DRK, Sicherheit und ein gutes Gefühl

Das DRK Kreuztal ist mit rund 30 Ehrenamtlichen vor Ort und sorgt für medizinische Betreuung sowie ein sicheres Umfeld. Zugleich verwöhnt das Team die Gäste mit der beliebten Erbsensuppe. Die Präsenz von Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsdiensten trägt zusätzlich zu dem ruhigen und friedlichen Charakter der Veranstaltung bei, über den viele Besucher berichten.

Ein Sonntag für die ganze Familie

Am morgigen Sonntag ist der Markt von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet – noch einmal Gelegenheit, die besondere Atmosphäre, die kulinarischen und handwerklichen Angebote sowie das Familienprogramm zu genießen.

Ein Besuch, der sich lohnt

Der „Lichterglanz in der City“ zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig und herzlich Kreuztal ist. Tausende Besucherinnen und Besucher haben dies bereits in den ersten beiden Tagen erlebt.

Wer noch nicht dort war, ist herzlich eingeladen – heute bis 22 Uhr und morgen von 11 bis 19 Uhr.

Ein Besuch lohnt sich. Für Groß und Klein, für Herz, Augen und Gaumen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de