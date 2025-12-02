„Alle Jahre wilder“: Wildes Holz rockt das Haus des Gastes in Bad Laasphe

(wS/oh) Bad Laasphe 02.12.2025 | Wildes Holz

Nein! Das hat nichts mit der Wittgensteiner Forstwirtschaft zu tun!

Man muss dafür auch nicht in den Wald gehen, sondern am 13. Dezember 2025 ins Bad Laaspher Haus des Gastes. Dort gastiert an diesem Abend das Trio „Wildes Holz“ ab 20.00 Uhr auf Einladung des Kulturrings Bad Laasphe e.V. mit seinem Musikprogramm „Alle Jahre wilder“.

Das Weihnachtsfest und die Blockflöte – wer erinnert sich nicht an die Traumata, die diese unheilvolle Kombination auslöst? Wer einmal die Blockflöte in den Mund nimmt, für den ist es mit der unbeschwerten Kindheit vorbei! Ab jetzt wird monatelang tagein tagaus geübt, um dem kleinen Tinnitus-Simulator weihnachtliche Klänge abzutrotzen. Doch man täusche sich nicht: Auch „richtige“ Töne können falsch klingen! So wird die Blockflöte zum perfekten Instrument gegen Weihnachtsharmonie. Da ist der Punk nicht weit!

Hier kommen die drei Musiker von Wildes Holz ins Spiel: Sie kombinieren das kleine Folterholz mit einer akustischen Gitarre, einem Kontrabass und einer ordentlichen Portion Rock ‘n‘ Roll. Mit heimlicher Freude üben sie immer neue Weihnachtslieder ein, um zu sehen, wie weit sie es damit treiben können. Es entsteht eine irrwitzige Musik, die Virtuosität und Trash, Romantik und Disko miteinander verbindet. Klassik und Rock reichen sich die Faust, Grunge und Reggae treffen sich mit Maria im Dornwald. Alle Jahre wilder!

Wildes Holz sind eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musikszene. Schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert sind sie zusammen, haben über 2500 Konzerte gespielt und 14 CDs veröffentlicht. Und – ja! – sie haben all das geschafft mit reinen Holzinstrumenten, wobei die Blockflöte und eine gute Portion Humor und Selbstironie im Mittelpunkt ihrer Shows stehen. Die atemberaubende Geschwindigkeit und Präzision, mit der Blockflötist Tobias Reisige dieses Instrument beherrscht, hat schon so manches Publikum von den Sitzen gerissen und alte Kindheitstraumata vergessen lassen. Man kann ja doch Musik drauf machen! Sogar zu Weihnachten!

Nach mehreren Auftritten in den vergangenen Jahren konnte der Kulturring diese Musiker der Extraklasse auch diesmal wieder nach Bad Laasphe holen. Ein echter Geheimtipp!

Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 27,00 Euro (Abendkasse 29,00 Euro) gibt es ab sofort bei der TKS Bad Laasphe, Wilhelmsplatz 3 (Haus des Gastes). Ermäßigungen werden für Mitglieder des Kulturrings Bad Laasphe sowie für Schüler/-innen, Student/-innen oder Auszubildende gewährt.

Ein Kartenkauf ist auch möglich bei vielen anderen Vorverkaufsstellen, die an ProTicket angeschlossen sind, oder direkt über ProTicket, HOTLINE (02 31) 9 17 22 90, Internet: www.proticket.de

Foto: Olli Haas