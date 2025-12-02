Festliche Klänge am 6. Dezember: Alphörner, Pauken und Bläser in Netphen

(wS/gk) Netphen 02.12.2025 | Mit einem außergewöhnlichen Adventskonzert bereiten die Rothaarsteig-Alphornsolisten ihrem Publikum am Samstag, 6. Dezember 2025, einen besonderen musikalischen Abend. Unter der Leitung von Rainer Wagener erklingt in der stimmungsvoll erleuchteten Peterskapelle ab 18 Uhr der „Alphornadvent“, ein Programm, das traditionelle Alphornmusik mit neuen klanglichen Akzenten verbindet.

Die Musikerinnen und Musiker versprechen ein Konzert, das in dieser Form erstmals zu erleben ist. Neben den beeindruckenden Alphörnern und festlichen Paukenschlägen werden in diesem Jahr auch Blechblasinstrumente den Raum füllen und das klangliche Spektrum der Gruppe erweitern. Die Kombination aus warmen Naturtönen und strahlenden Brass-Klängen soll ein besonders atmosphärisches Adventserlebnis schaffen.

Darüber hinaus laden die Alphornsolisten das Publikum herzlich zum Mitsingen ein. Bekannte Advents- und Weihnachtslieder sollen gemeinsam erklingen und die Zuhörer aktiv in das Konzertgeschehen einbinden – ein Element, das in der Peterskapelle stets für Nähe und Gemeinschaft sorgt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. Für alle, die in der Adventszeit nach einer besonderen musikalischen Einstimmung suchen, bietet der „Alphornadvent“ eine seltene Gelegenheit, traditionelle Instrumente in ungewöhnlich reicher Besetzung live zu erleben.