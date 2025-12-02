News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Generationenwechsel bei der spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. erfolgreich vollzogen

2. Dezember 20254
(wS/red) Siegen 02.12.2025 | Die spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. hat am 29. November 2025 einen bedeutenden Generationenwechsel in ihrer Führung vollzogen. H. Alfonso López García kandidierte bei den Neuwahlen nach 28 Jahren nicht erneut für das Amt.

Im Rahmen der Neuwahlen wurde H. Daniel Ibañez García zum neuen Vorsitzenden gewählt. Eine
besondere Ehre wurde H. López García zuteil: Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und erhielt
eine entsprechende Urkunde.
In einer bewegenden Rede blickte H. López García auf die Anfänge des Vereins zurück, der am 23.
November 1997 als Förderverein für die spanischsprachige katholische Gemeinde Siegen und
Umgebung – interkulturelle Gemeinschaft e.V. gegründet wurde. Er spannte einen Bogen von den
ersten Tagen bis zur Gegenwart und würdigte die Entwicklung und das Wachstum der Gemeinde.
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
 Vorsitzender: H. Daniel Ibañez García
 Stellvertretende Vorsitzende: Hortensia Olalla Munguía
 Schriftführer: José Luis Gil Vicario
 Kassierer: José Sobrino Ramirez
 Beisitzer: Anastasia Curella, Rainer Otto, Ralph Linden, Maria Remedios Rodriguez Conde
Die spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. freut sich auf die Zukunft und dankte H. Alfonso
López García für seinen jahrzehntelangen Einsatz.

Alfonso López García neben Daniel Ibañez García

