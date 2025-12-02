Generationenwechsel bei der spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. erfolgreich vollzogen

(wS/red) Siegen 02.12.2025 | Die spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. hat am 29. November 2025 einen bedeutenden Generationenwechsel in ihrer Führung vollzogen. H. Alfonso López García kandidierte bei den Neuwahlen nach 28 Jahren nicht erneut für das Amt.
Im Rahmen der Neuwahlen wurde H. Daniel Ibañez García zum neuen Vorsitzenden gewählt. Eine
besondere Ehre wurde H. López García zuteil: Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und erhielt
eine entsprechende Urkunde.
In einer bewegenden Rede blickte H. López García auf die Anfänge des Vereins zurück, der am 23.
November 1997 als Förderverein für die spanischsprachige katholische Gemeinde Siegen und
Umgebung – interkulturelle Gemeinschaft e.V. gegründet wurde. Er spannte einen Bogen von den
ersten Tagen bis zur Gegenwart und würdigte die Entwicklung und das Wachstum der Gemeinde.
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzender: H. Daniel Ibañez García
Stellvertretende Vorsitzende: Hortensia Olalla Munguía
Schriftführer: José Luis Gil Vicario
Kassierer: José Sobrino Ramirez
Beisitzer: Anastasia Curella, Rainer Otto, Ralph Linden, Maria Remedios Rodriguez Conde
Die spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. freut sich auf die Zukunft und dankte H. Alfonso
López García für seinen jahrzehntelangen Einsatz.
Alfonso López García neben Daniel Ibañez GarcíaWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!