Generationenwechsel bei der spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. erfolgreich vollzogen

(wS/red) Siegen 02.12.2025 | Die spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. hat am 29. November 2025 einen bedeutenden Generationenwechsel in ihrer Führung vollzogen. H. Alfonso López García kandidierte bei den Neuwahlen nach 28 Jahren nicht erneut für das Amt.



Im Rahmen der Neuwahlen wurde H. Daniel Ibañez García zum neuen Vorsitzenden gewählt. Eine

besondere Ehre wurde H. López García zuteil: Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und erhielt

eine entsprechende Urkunde.

In einer bewegenden Rede blickte H. López García auf die Anfänge des Vereins zurück, der am 23.

November 1997 als Förderverein für die spanischsprachige katholische Gemeinde Siegen und

Umgebung – interkulturelle Gemeinschaft e.V. gegründet wurde. Er spannte einen Bogen von den

ersten Tagen bis zur Gegenwart und würdigte die Entwicklung und das Wachstum der Gemeinde.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

 Vorsitzender: H. Daniel Ibañez García

 Stellvertretende Vorsitzende: Hortensia Olalla Munguía

 Schriftführer: José Luis Gil Vicario

 Kassierer: José Sobrino Ramirez

 Beisitzer: Anastasia Curella, Rainer Otto, Ralph Linden, Maria Remedios Rodriguez Conde

Die spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. freut sich auf die Zukunft und dankte H. Alfonso

López García für seinen jahrzehntelangen Einsatz.

Alfonso López García neben Daniel Ibañez García