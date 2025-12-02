Schwerverletzter nach Unfall mit Radlader

(wS/ots) Kirchhundem 02.12.2025 | Am Samstag (29. November) ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall auf dem Rad-/Wanderweg „Heitmicke“ in Kirchhundem. Ein 47-Jähriger war im Verlauf von ehrenamtlichen Arbeiten mit einem Radlader aus bislang unbekannter Ursache an einem Hang abgerutscht und umgekippt.
Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
