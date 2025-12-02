News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Schwerverletzter nach Unfall mit Radlader

2. Dezember 2025945
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Kirchhundem 02.12.2025 | Am Samstag (29. November) ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall auf dem Rad-/Wanderweg „Heitmicke“ in Kirchhundem. Ein 47-Jähriger war im Verlauf von ehrenamtlichen Arbeiten mit einem Radlader aus bislang unbekannter Ursache an einem Hang abgerutscht und umgekippt.

Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Fotos: wirSiegen.de

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Generationenwechsel bei der spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. erfolgreich vollzogen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten