Jubilare am Diakonie Klinikum geehrt

(wS/dia) Siegen – Freudenberg 02.12.2025 | Lob und Dank für Stefanie Klein, Bärbel Dziuballe, Svenja Schmidt, Sonja Samol, Jenny Viedenz und Björn Schlösser

Mit Lob, Dank und Präsenten wurden sechs verdiente Mitarbeitende des Diakonie Klinikums an den beiden Standorten Siegen (Jung-Stilling) und Freudenberg (Bethesda) geehrt. Aus diesem Anlass hatten Verwaltungsdirektor Jan Meyer und Pflegedienstleiter Frank Grümbel zu einer Feierstunde eingeladen.

„Wie schön, heute mit jenen Menschen zusammenzukommen, die schon so lange bei uns sind“, nahm Pflegedienstleiter Frank Grümbel die Jubilare bei der Ehrung in Siegen im Empfang. Neben der langen Betriebszugehörigkeit eint die sechs Jubilare noch etwas: Sie alle absolvierten bereits ihre Ausbildung am Diakonie Klinikum. Nach dem Examen verschlug es Bärbel Dziuballe auf die Allgemeinchirurgie im Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus. In den 40 Jahren ihrer Betriebszugehörigkeit hat sie die Station nie gewechselt. Seit 1993 hat die Pflegefachkraft dort auch die Stationsleitung inne. Derselben Fachabteilung seit 25 Jahren treu ist Svenja Schmidt. Für sie hatte Frank Grümbel ein Kompliment auf Lager: „Ich halte hier das Bewerbungsfoto von Frau Schmidt in der Hand – und finde im Vergleich zu heute optisch kaum eine Veränderung vor.“ Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, ist der Allgemeinchirurgie auch Björn Schlösser seit 2000 verbunden. Die Station für Innere Medizin ist wiederum der Ort, an dem Sonja Samol seit 25 Jahren tätig ist.

Lob und Anerkennung gab es in der Feierstunde auch von Veraltungsdirektor Jan Meyer. Seinen Dank richtete er ebenso an zwei weitere Jubilare, die bei der Ehrung nicht anwesend sein konnten – darunter Stefanie Klein, die seit ihrer Ausbildung und damit seit 41 Jahren dem Krankenhaus Bethesda in Freudenberg treu ist. Jenny Viedenz hat das Unternehmen ebenso nach dem Examen nicht verlassen und arbeitet seit 25 Jahren durchgehend auf der Neurochirurgie im Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen. Als besondere Erinnerungsstücke hatte der Veraltungsdirektor die Bewerbungen der Jubilare mitgebracht und händigte ihnen diese aus. Um die vergangenen Klinikum-Jahre Revue passieren zu lassen, war auch Mitarbeitervertreter Dirk Arhelger vor Ort, der den Jubilaren ebenfalls dankte.

Auf 40 Dienstjahre im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen blickte nun Bärbel Dziuballe (3. von rechts) zurück. Seit 25 Jahren ebenso Teil des Teams an der Wichernstraße sind Björn Schlösser und Svenja Schmidt (von rechts) sowie Sonja Samol (Mitte). Dem Pflegepersonal gratulierten Verwaltungsdirektor Jan Meyer, Mitarbeitervertreter Dirk Arhelger und Pflegedienstleiter Frank Grümbel (von links).