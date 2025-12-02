Vorweihnachtliche Klänge am Backes: Adventstreffen in Langenholdinghausen

(wS/khn) Siegen – Langenholdinghausen 02.12.2025 |Am beschaulichen Backes am „Zinnwald“ stellt sich am Sonntag, dem 14. Dez. – also am 3. Advent – vorweihnachtliche Atmosphäre ein:

Der Posaunenchor Alchen-Langenholdinghausen trägt dort ab 15.30 Uhr stimmungsvolle Musik vor und lädt die Zuhörer zum Mitsingen ein. Es werden Plätzchen und Stutenmänner angeboten, die zuvor im Steinofen gebacken wurden. Der Arbeitskreis Dorferneuerung und der Posaunenchor freuen sich darauf, bei Plätzchen, Kaffee und heißem Kakao zahlreiche Gäste und „Mitsänger“ begrüßen zu dürfen. Der Erlös der Veranstaltung kommt sozialen Zwecken zu Gute.