News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Vorweihnachtliche Klänge am Backes: Adventstreffen in Langenholdinghausen

2. Dezember 20252
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/khn) Siegen – Langenholdinghausen 02.12.2025 |Am beschaulichen Backes am „Zinnwald“ stellt sich am Sonntag, dem 14. Dez. – also am 3. Advent – vorweihnachtliche Atmosphäre ein:

Der Posaunenchor Alchen-Langenholdinghausen trägt dort ab 15.30 Uhr stimmungsvolle Musik vor und lädt die Zuhörer zum Mitsingen ein. Es werden Plätzchen und Stutenmänner angeboten, die zuvor im Steinofen gebacken wurden. Der Arbeitskreis Dorferneuerung und der Posaunenchor freuen sich darauf, bei Plätzchen, Kaffee und heißem Kakao zahlreiche Gäste und „Mitsänger“ begrüßen zu dürfen. Der Erlös der Veranstaltung kommt sozialen Zwecken zu Gute.

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Jubilare am Diakonie Klinikum geehrt

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten