Advents-Weihnachtskonzert am 14. Dezember um 17 Uhr in St. Joseph, Siegen

(wS/hml) Siegen 02.12.2025 | Advents-Weihnachtskonzert am 14. Dezember um 17 Uhr im Chor-und Orchesterkonzert zu Advent und Vorausklang auf Weihnachten musiziert der Kammerchor Weidenau am Sonntag, den 14.12. um 17 Uhr in St. Joseph, Siegen, Weidenauer Straße das Magnificat (Lobgesang Mariens) von dem italienischen Barock-Komponisten Francesco Durante und das wunderschöne zu Herzen gehende Oratorio de Noël von dem französischen romantischen Komponisten Camille Saint-Saëns.

Außerdem werden vom Chor adventliche und weihnachtliche „Einlagechoräle“ zum Magnificat gesungen und das Programm durch solistische Beiträge der Harfenistin (Variationen über ein walisisches Weihnachtslied) und der Sopranistin (Ave Maria) erweitert.

Mitwirkende sind neben dem Kammerchor Weidenau dieaus Siegen stammende Sopranistin Sandra Diehl sowie die Mezzosopranistin Nina Junk, die Altistin Maarja Purga, der Tenor Leon Wepner, der Bassist Joel Urch, die Harfenistin Valeska Gleser und die Camerata Instrumentale Siegen unter Leitung von DKM Helga Maria Lange. Der Eintritt beträgt 20 €, ermäßigt 15 €.

Veranstalter: Kammerchor Weidenau – Pfarrei Heilige Familie – Dekanat Siegen

Ansprechperson: DKM Helga Maria Lange