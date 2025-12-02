News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Gefährliche Körperverletzung: Elfjähriger Junge wurde von Mitschülern die Treppe hinabgeworfen

2. Dezember 20251
(wS/ots) Schmallenberg 02.12.2025 | Am 28.11.2025 erhielt die Polizei in Schmallenberg Kenntnis von einer gefährlichen Körperverletzung an einer weiterführenden Schule im Schmallenberger Stadtgebiet. Die Mutter des geschädigten Elfjährigen erstattete bei der Polizei Anzeige.

Demnach sei ihr Sohn am 28.11.2025 während der Schulzeit im Schulgebäude von mehreren Mitschülern festgehalten worden. Ein Mitschüler habe ihm einen Schuh ausgezogen. Der Elfjährige sei dann zunächst losgelassen worden. Er habe sich auf die oberste Treppenstufe gesetzt und seinen Schuh wieder angezogen. Noch auf der Stufe sitzend sei der Junge von vier Mitschülern an den Beinen und Armen gepackt worden und man habe ihn die komplette Treppe hinabgeworfen.

Der Junge wurde dadurch leicht verletzt. Die Schule kontaktierte daraufhin die Mutter. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

