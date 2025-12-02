Lehrgangs- und Prüfungswochenende begeistert junge Judoka in Siegen

(wS/jfs) Siegen 02.12.2025 | Lehrgangs- und Prüfungswochenende bei den Judofreunden Erst Schulung und Lunch bevor sich 30 Prüfungskandidaten freuen durften
Was sich bei der vereinsübergreifenden Schulung mit anschließender Kyu-Prüfung für die höchsten
Schülergrade seit Jahren im Judokreis Südwestfalen bewährt hat, findet auch, an gleicher Stätte im
Trainingsdomizil der Judofreunde Siegen, immer größere Begeisterung bei den jüngeren Judoka vom
Siegener Lindenberg. Die Rede ist vom Lehrgangs- um Prüfungswochenende. Nur mit dem kleinen
Unterschied, dass es hier zwischen den Lehrstunden und der Prüfung noch eine Mittagsstärkung für
alle Absolventen gibt. Mit viel Mut standen also 30 Judofreunde auf der Matte, um noch mal
ausgiebig das Stand und Bodenprogramm zu üben, bevor es ernst wurde.
30 junge „Judofreunde und -freundinnen“ sind angetreten um noch mal den letzten Schliff nach langen
Wochen in den Trainingsgruppen zu erlangen und dann im Anschluss eine erfolgreiche Prüfung anzulegen.
Highlight war trotz aller Anstrengungen das gemeinsame Mittagessen. Der Plan der Anwärter ging auf.
Unter dem Applaus der neugierigen Eltern erhielten alle Teilnehmer ihre Prüfungsurkunde zur erfolgreich
abgelegten Prüfung. Damit sind sie fortan „verpflichtet den nächst höheren Gürtel zur Judokleidung zu
tragen“ so der erste Vorsitzende Manuel Gabsa der die Urkunden wie auch die neuen Judogürtel im Gepäck
hatte. Das Strahlen war den Absolventen verständlicherweise nicht mehr zu nehmen.
zum Weißgelbgurt (8. Kyu-Grad):
Rony Younes, Fatima Alhaj, Darian Razai, Izabella Lutz
zum Gelbgurt (7. Kyu-Grad):
Latifa El Amrani, Adam El Amrani, Adam Altrash, Louis Bender, Eric Pithan, Luca Steuber, Jonas Lange,
Yehor Kharchenko
zum Gelb-Orangegurt (6. Kyu-Grad):
Mats Reppel, Cailim Ruder, Paul Wölz, Paul Schleifenbaum, Jannik Egle, Jos Kewald, Finja Schwade, Henri
Vohs, Matti Kewald, Medina Coli
zum Orangegurt (5. Kyu-Grad):
Mattis Wolf, Leona Diderle, Jolene Gabsa, Luiz Ramrez, Jonathan Geisler, Willi Shih
zum Orange-Grüngurt (5. Kyu-Grad):
Constantin Keller, Justus Geisler
Strahlende Judoka: Alle Teilnehmer haben bestanden und so gab es letztlich nur strahlende Gesichter und zufriedene Trainer
