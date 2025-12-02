CDU Erndtebrück sammelt für die DRK-Kinderklinik

(wS/cdu) Erndtebrück 02.12.2025 | Am vergangenen Samstag beteiligte sich die CDU Erndtebrück an der kreisweiten CDU-Spendenaktion. Hierzu wurden Weckmänner zugunsten einer Spende für die DRK-Kinderklinik Siegen verteilt. Die Erndtebrücker CDU traf sich auf dem Rewe-Parkplatz und konnte Spenden im Wert von 545 Euro einsammeln.

Da auch die verteilten Weckmänner zuvor gespendet worden waren, kann die gesamte Summe der Kinderklinik zugutekommen.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Bäckerei Birkelbach und die Spenden aus der Bevölkerung.

Fotos: CDU