Der Countdown läuft: Kreuztaler Weihnachtsmarkt 2025 startet – Lichterglanz am Roten Platz

(wS/red) Kreuztal 02.12.2025 | Alle Beteiligten sind voll im Einsatz: Vom 4. bis 7. Dezember verwandelt sich die Kreuztaler City in ein festliches Winterwunderland.

Nur noch wenige Tage, dann hält der unvergleichliche Zauber der Adventszeit wieder Einzug in die Kreuztaler Innenstadt. Die Kreuztal-Weihnacht 2025 steht unmittelbar vor der Tür, und die Vorfreude ist riesig.

Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kreuztal sowie zahlreiche Händler und Akteure sind bereits im Großeinsatz. Mit unermüdlichem Herzblut und großem Engagement arbeiten alle Beteiligten seit Monaten daran, am Roten Platz eine wunderschöne und besinnliche Vorweihnachtswoche zu organisieren. Die ersten, festlich geschmückten Weihnachtshäuschen stehen bereits an ihrem Platz, und der Countdown läuft!

Öffnungszeiten und Terminübersicht

Die Kreuztal-Weihnacht im Stadtzentrum erwartet ihre Gäste von Donnerstag, dem 04. Dezember, bis Sonntag, dem 07. Dezember 2025.

Tag Datum Öffnungszeiten Donnerstag 04.12. 16:00 bis 22:00 Uhr Freitag 05.12. 15:00 bis 22:00 Uhr Samstag 06.12. 12:00 bis 22:00 Uhr Sonntag 07.12. 11:00 bis 19:00 Uhr

Bühne frei für Musik und Show

Das vielfältige Rahmenprogramm bildet den festlichen Mittelpunkt des Marktes:

Donnerstag, 04.12. – Eröffnung

18:00 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Kolodzig.

Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Kolodzig. 17:45 Uhr: Thomas Frevel Musikschule.

Thomas Frevel Musikschule. 19:15 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit dem Nick March Trio .

Musikalische Unterhaltung mit dem . Zusätzlich: Lou Dynia mit intimen Wohnzimmerkonzerten (Stand 15, 17:00 & 19:00 Uhr).

Freitag, 05.12. – Party und Gospel

17:00 Uhr: Spektakuläre Jonglage- & Feuershow mit Frank Neuser.

Spektakuläre Jonglage- & Feuershow mit Frank Neuser. 17:30 Uhr: Festliche Klänge der Vereinigten Posaunenchöre Kreuztal.

Festliche Klänge der Vereinigten Posaunenchöre Kreuztal. 18:15 Uhr: Stimmgewaltiger Auftritt des Gospeltrain.

Stimmgewaltiger Auftritt des Gospeltrain. 19:15 Uhr: The Peteles heizen mit „Beatles! Party! Rock’n’Roll!“ ein.

Samstag, 06.12. – Nikolaus und Kinderzauber

15:00 Uhr: Show des Kreuztaler Tanzclub Casino.

Show des Kreuztaler Tanzclub Casino. 16:00 Uhr: Großes Herr H – Kindermitmachkonzert .

Großes . 17:00 Uhr: Ein Highlight für die Kleinen: Der Nikolaus kommt!

Ein Highlight für die Kleinen: 17:45 Uhr: Live-Musik mit Giu Todaro .

Live-Musik mit . 19:00 Uhr: Ticket to Happiness sorgt für gute Stimmung.

Sonntag, 07.12. – Familientag und Andacht

11:00 Uhr: Ökumenische Andacht & Vereinigte Posaunenchöre Kreuztal.

Ökumenische Andacht & Vereinigte Posaunenchöre Kreuztal. 12:30 Uhr: Zauberkunst und Spaß mit Gaukler Gaudius .

Zauberkunst und Spaß mit . 13:30 Uhr: Kids KulturSpaß – Mitmachkonzert mit Detlef (Bruder des Weihnachtsmanns) und dem singenden Weihnachtsengel.

– Mitmachkonzert mit Detlef (Bruder des Weihnachtsmanns) und dem singenden Weihnachtsengel. 14:30 Uhr: Interaktives Jongliertheater Hironimus (Zauberei, Comedy, Hochrad- und Feuerartistik).

Interaktives (Zauberei, Comedy, Hochrad- und Feuerartistik). 15:30 Uhr: Live-Show der Thomas Frevel Musikschule.

Live-Show der Thomas Frevel Musikschule. 16:30 Uhr: Abschluss mit dem Blasorchester Stadt Kreuztal .

Abschluss mit dem . Zusätzlich: Lou Dynia mit Wohnzimmerkonzerten an Stand 15 (13:00 & 16:00 Uhr).

Kulinarik und Handwerkskunst: Die Stände im Überblick

Über 70 Stände bieten eine reiche Auswahl an Weihnachtlichen Leckereien sowie Kunsthandwerk & Handgemachtes.

Herzhaftes & Deftiges Besucher dürfen sich auf Klassiker wie Reibekuchen (Yvonne & Andreas Hofman, Stand 58), gebratene Champignons (Skatclub Krombach, Stand 39), Bratwurst (Carsten Koch, Stand 43), Erbsensuppe (DRK OV Kreuztal, Stand 67) und den beliebten CROSSVALLEY BURGER (Stand 57) freuen. Auch Spezialitäten wie Balkan Sandwich (BOSNA GRILL, Stand 1) und Kartoffelspiralen (Arno Seiffarth, Stand 5) sind im Angebot.

Weihnachtliche Getränke Von weißem Apfelglühwein (WAFFELBÄCKEREI JENS-VOLKER HEIN, Stand 6) über Römischen Würzwein (WEINERLEBNIS – WEINKULTUR, Stand 73) und Glühbier (DE PIRAAT BIERCAFÉ, Stand 45) bis hin zum Heißer Himbeertraum (GASTSTÄTTE BIRNE, Stand 41) ist alles dabei. Die LIKÖR & BRANNTWEIN MANUFAKTUR (Stand 64) bietet Eicherpunsch und Schlehenlikör.

Kunst & Handwerk Geschenke für die Liebsten finden sich bei:

AMUKERAMIK (Stand 36), FINEARTBEAD (Perlenschmuck, Stand 30), SIMONE IRLE (Schmuck aus Glasperlen, Stand 37), DIE STAHLBUDE (Feuerkörbe, Stand 50) und DESIGNSCHMIEDE TOBIAS KRUMM (Metall- & Holzarbeiten, Stand 65).

(Stand 36), (Perlenschmuck, Stand 30), (Schmuck aus Glasperlen, Stand 37), (Feuerkörbe, Stand 50) und (Metall- & Holzarbeiten, Stand 65). Für Kinder: Das Kinderkarussell (Stand 19) und die BASTELAKTION FÜR KINDER bei „DER BESONDERE BÄR“ (Stofftiere basteln, Gussfiguren bemalen, Jugendkunstschulraum D).

Indoor-Markt und Sonderaktionen

Einige Händler und Aktionen sind in Innenräumen zu finden:

B – Foyer Bibliothek: Hier gibt es Sekt & Häppchen bei SEKT IN THE CITY (Do.-Sa.) und das Café TVG Buschhütten (nur So.).

Hier gibt es Sekt & Häppchen bei (Do.-Sa.) und das (nur So.). E – Veranstaltungsraum Bibliothek: Hier finden Sie die DIE HEIMELIGMACHER (Dekoration), KARL WAGNERMEYER (Schokolade, Pralinen) und die KREATIVWERKSTATT MÜSEN .

Hier finden Sie die (Dekoration), (Schokolade, Pralinen) und die . F – ehem. Juwelier Halten / Feenburg: Hier präsentieren u. a. UNICEF (Weihnachtskarten) und LALINA – KAROLINE ASLLANI (Körbe & Gehäkeltes).

Hier präsentieren u. a. (Weihnachtskarten) und (Körbe & Gehäkeltes). Sozialhütte (Stand 69): Am Donnerstag und Freitag mit der Jugendvertretung und der Fa. Achenbach-Buschhütten (Kekse).

Die LIONS CLUB KREUZTAL e. V. bieten an Stand 34/35 Selbstgemachtes, Glühwein und Raclette. Als beliebter Treffpunkt dient das Licht-Iglu (Stand 29).

Die Kreuztal-Weihnacht 2025 verspricht wieder ein Fest für alle Sinne zu werden.

Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Umland – ob aus Olpe, Siegen, Freudenberg oder den umliegenden Kommunen – sind eingeladen, die besondere Magie dieses Marktes zu erleben. Wer dem vorweihnachtlichen Trubel entgehen und ein Fest mit hochwertigem Programm sowie liebevoll gefertigtem Handwerk genießen möchte, findet am Roten Platz den idealen Ort. Ein Ausflug nach Kreuztal verspricht Lichterglanz, verführerische Düfte und festliche Klänge, die stimmungsvoll in die schönste Zeit des Jahres begleiten.

Der Countdown läuft: Am Donnerstag, 04.12.2025 beginnt „kreuztalweihnacht“ – die Vorbereitungen im Stadtzentrum Kreuztal laufen aktuell. Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

ℹ️ Wichtige Hinweise für Besucher: Verkehr, Parken & Barrierefreiheit

Verkehrsregelung während des Weihnachtsmarktes

Bitte beachten Sie, dass es rund um das Veranstaltungsgelände (Stadtzentrum Kreuztal, Roter Platz) zu temporären Verkehrseinschränkungen kommt:

Sperrungen: Die Straßen Im Plan , Moltkestraße , Roonstraße sowie der verkehrsberuhigte Bereich der Marburger Straße (Hausnummern 16-30) werden für die Dauer des Weihnachtsmarktes mit einem Durchfahrt verboten, Anlieger frei gesperrt.

Die Straßen , , sowie der verkehrsberuhigte Bereich der (Hausnummern 16-30) werden für die Dauer des Weihnachtsmarktes mit einem gesperrt. Parken für Händler/Mitarbeitende: Der Parkplatz „Roonstraße“ ist ausschließlich für HändlerInnen, KünstlerInnen und Mitarbeitende reserviert. Unberechtigt geparkte Fahrzeuge können kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Der Parkplatz ist ausschließlich für HändlerInnen, KünstlerInnen und Mitarbeitende reserviert. Unberechtigt geparkte Fahrzeuge können kostenpflichtig abgeschleppt werden. Zufahrt Parkhaus: Die Zufahrt zum Dornseifer-Parkhaus ist während des Marktes ausschließlich über das Ziegeleifeld möglich.

Die Zufahrt zum ist während des Marktes ausschließlich über das möglich. Bushaltestelle: In der Zeit vom 27.11. bis 09.12. wird die Bushaltestelle Kreuztal-Kaufcenter nicht angefahren.

In der Zeit vom wird die Bushaltestelle nicht angefahren. Schwerbehindertenparkplätze: Im verkehrsberuhigten Bereich der Marburger Straße werden spezielle Schwerbehindertenparkplätze ausgewiesen, die nur mit dem blauen Sonderparkausweis genutzt werden dürfen.

Parkmöglichkeiten und Anreiseempfehlung

Ein Parkleitsystem führt Sie zu den zahlreichen verbundenen Parkflächen in Kreuztal:

Parkfläche Adresse / Standort Tiefgarage am Rathaus Siegener Straße 3 Parkplatz Fa. SIBO Hagener Str. Höhe Dornseifer Parkplätze Seitenstreifen der Siegener Straße P+R am Bahnhof Bahnhofstraße 10 Parkplatz Adler Siegener Straße 30 Parkplatz Thomas Philipps Siegener Straße 37 Parkplätze Schulzentrum Kreuztal Parkplatz Stadion Stählerwiese

Sollte eine Parkfläche belegt sein, folgen Sie bitte der Beschilderung zur nächstgelegenen Alternative.

Empfehlung zur Anreise: Aufgrund der erwarteten Besucherzahlen bitten die Veranstalter dringend, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu nutzen. Der Rote Platz ist hervorragend angebunden:

Bus: Die Haltestellen Kreuztal-Mitte und Kreuztal-Bahnhof liegen in unmittelbarer Nähe zum Markt.

Die Haltestellen und liegen in unmittelbarer Nähe zum Markt. Bahn: Vom Bahnhof Kreuztal aus erreichen Sie den Weihnachtsmarkt in wenigen Gehminuten.

Barrierefreiheit

Das Veranstaltungsgelände ist grundsätzlich auf Barrierefreiheit ausgelegt: