Männerchor der Liedertafel Freudenberg startet Projekt für Leistungssingen – Sänger gesucht!

2. Dezember 20251
(wS/ml) Freudenberg 02.12.2025 | Der Männerchor der Liedertafel Freudenberg bereitet sich auf ein besonderes musikalisches Ereignis vor: Am6/7 Juni 2026 nimmt der Chor am Leistungssingen teil. Um dieses Projekt erfolgreich zu gestalten, sucht der Chor ab 9 Januar engagierte Sänger, die Freude am gemeinsamen Musizieren haben und den Klangkörper verstärken möchten.

🎶 Probenzeiten:
Die Proben finden regelmäßig freitags von 20:00 bis 21:30 Uhr im Vereinsheim statt. Neue Sänger sind herzlich willkommen, ganz gleich ob mit langjähriger Chorerfahrung oder als Neueinsteiger mit Begeisterung für Musik.

💡 Warum mitmachen?
– Teil eines traditionsreichen Chores mit lebendiger Gemeinschaft
– Intensive Vorbereitung auf ein musikalisches Highlight im Juni
– Gelegenheit, die eigene Stimme zu entfalten und gemeinsam große Werke zu erarbeiten
– Geselligkeit und Zusammenhalt im Verein

Der Männerchor freut sich über jede Stimme, die das Projekt bereichert. Wer Lust hat, Teil dieses besonderen Vorhabens zu werden, ist eingeladen, einfach zu einer Probe vorbeizukommen und mitzusingen.

📍 Ort: Vereinsheim der Liedertafel Freudenberg am Silberstern 23

Start: 9 Januar 2026

