Jüngster König aller Zeiten beim 12. Nacht LK-Turnier des TC Wilgersdorf – Aristotelis Lordanidis Champion am Höhwäldchen

(wS/tw) Wilnsdorf 08.12.2025 | Das wohl härteste Tennisturnier in der Region Südwestfalen hat einen neuen Champion: Aristotelis Iordanidis (LK 12) vom TC Siegen darf sich ab sofort Nachtkönig von Wilnsdorf nennen. Der erst 16-jährige Siegener triumphierte im Finale des 12. Nacht LK-Turniers des TC Wilgersdorf hochverdient mit 6:4, 6:1 gegen den Vorjahresfinalisten und Turniersieger von 2022, André Schmidt (LK 14, TC Holzwickede).

Mit dem Erfolg im Tennispark Wilnsdorf am Höhwäldchen avancierte der Schüler vom Gymnasium am Löhrtor zum jüngsten Sieger der Turniergeschichte. In seinen vier Matches behielt der Teenager eine blütenweiße Weste. Nach dem lockeren 6:0, 6:0-Auftaktsieg im Achtelfinale gegen Maximilian Stelzer (LK 22, TC Wilgersdorf), bezwang Iordanidis im Viertelfinale Maik Schönberger (LK 16, TC Thieringhausen) ungefährdet mit 6:4 und 6:0.

Im Halbfinale kam es zu nächtlicher Stunde zum Aufeinandertreffen mit seinem Vereinskollegen Konstantin Haas (LK 16). Der topgesetzte Iordanidis, der im Vorjahr die Nebenrunde des Nachtturniers gewonnen hatte, ließ auch beim 6:2, 6:1 keinerlei Zweifel an seinen Titelambitionen aufkommen.

Bei der Siegerehrung durfte sich der jüngste Spieler des Turniers über einen Gutschein für einen Besuch der Krombacher Brauerei mit 8 Personen freuen.

„Ich habe mich sehr gut auf das Turnier vorbereitet, habe zuvor gut geschlafen, war sehr konzentriert und habe es geschafft, mein Spiel durchzuziehen“, sagte Iordanidis, der sich sichtlich stolz die Krone des Nachtkönigs aufsetzen ließ.

Das Finale der Nebenrunde entschied Dario Popovic-Rath (LK 13, TV Rosenthal) mit 6:4, 6:1 gegen Leon Koch (LK 16, TC Hünsborn) zu seinen Gunsten. Auch er darf demnächst der Krombacher-Braustube einen Besuch abstatten.

Turnierleiter Thorsten Wroben (TC Wilgersdorf) zeigte sich komplett zufrieden mit dem Turnierverlauf. „Wir konnten auch zu sehr später Stunde noch sehr gutes Tennis sehen. Dass die Spieler trotz der nicht zu verachtenden Strapazen immer so gut mitziehen und sich extrem fair verhalten, ist schon klasse. Dafür zolle ich ihnen großen Respekt.“

Der Sonderpreis für die weiteste Anreise ging an das Duo vom TC Holzwickede. Weitere Sonderpreise für besonders vorbildliches Verhalten erhielten die beiden Endspielteilnehmer der Nebenrunde, Dario Popovic-Rath und Leon Koch.

Ein herzliches Dankeschön geht neben den Teilnehmern und Zuschauern natürlich auch dem Tennispark Wilnsdorf und den Sponsoren des diesjährigen Turniers für ihre großzügige Unterstützung:

Krombacher, Personalunion Siegen, Suzuki Autohaus Moll, Provinzial Horst Schirmer, Sparkasse Siegen, Kölsch Kfz-Technik, Westenergie, Steakhaus El Rancho Siegen, Classic-Tankstelle Wilnsdorf, Volksbank in Südwestfalen und Autohaus Nies.

Ergebnisse:

Viertelfinale:

Aristotelis Iordanidis (LK 12, TC Siegen)-Maik Schönberger (LK 16, TC Thieringhausen) 6:4, 6:0

Konstantin Haas (LK 16, TC Siegen)-Paul Tröster (LK 15, TC Brachbach) 6:1, 6:4

André Schmidt (LK 14, TC Holzwickede)-Jonas Baldus (LK 18, 1. TC Wahlbach) 6:1, 6:0

Niklas Erb (LK 16, TC Holzwickede)-Marvin Peters (LK 13, TC Wilgersdorf) 7:6, 1:6, 10:4

Halbfinale:

Aristotelis Iordanidis-Konstantin Haas 6:2, 6:1

André Schmidt-Niklas Erb 6:3, 6:3

Spiel um Platz 3:

Kampflos-Sieg für Niklas Erb

Finale:

Aristotelis Iordanidis-André Schmidt 6:4, 6:1

Finale Nebenrunde:

Dario Popovic-Rath (LK 13, TV Rosenthal)-Leon Koch (LK 16, TC Hünsborn) 6:4, 6:1

Siegerchronik des LK Nacht-Turniers des TC Wilgersdorf:

30.11./1.12.2013: Jan Wüstenhöfer (LK 16, TC Wilgersdorf); 6:1, 6:2 im Finale gegen Thorsten Wroben (LK 15, TC Wilgersdorf)

22./23.11.2014: Leon Zill (LK 15, TuS AdH Weidenau); 2:1-Aufgabesieg im Finale gegen Leon Pascal Utsch (LK 15, TC Ludwigseck Salchendorf)

21./22.11.2015: Stephan Zieten (LK 15, TC Ludwigseck Salchendorf); 6:3, 6:3 im Finale gegen Michael Lenz (LK 19, TC Haiger)

19./20.11.2016: Stephan Zieten (LK 14, TC Ludwigseck Salchendorf); 6:2, 6:1 im Finale gegen Finn Stinner (LK 15, TV Altenseelbach)

25./26.11.2017: Stephan Zieten (LK 13, TC Wilgersdorf); 6:3, 6:1 im Finale gegen Sebastian Szabo (LK 12, TV Altenseelbach)

24./25.11.2018: Claudius Cohrt (LK 13, TC Blau-Weiß Schwelm); 3:6, 6:0, 6:2 im Finale gegen Nico Müller (LK 14, TC Buschhütten)

23./24.11.2019: Stefan Knetsch (LK 18, TV Freudenberg); 6:1, 6:2 im Finale gegen Philipp Brutzer (LK 19, TC Lütringhausen)

2020 Ausfall wegen der Corona-Pandemie

20./21.11.2021: Dennis Reuter (LK 19, TC GW Freudenberg); 6:1, 6:2 im Finale gegen Manuel Hatzig (LK 18, TC Netphen)

19./20.11.2022: André Schmidt (LK 15, TC Holzwickede); 6:3, 6:1 im Finale gegen Johannes Rötzel (LK 16, TC Wilgersdorf)

25./26.11.2023: Silas Ballion (LK 12, TV Hilchenbach); 6:3, 3:0-Aufgabesieg gegen Marcel Grau (LK 14, TV RW Ebsdorfergrund)

23./24.11.2024: Stephan Zieten (LK 13, TC Wilgersdorf; 6:1, 6:0 im Finale gegen André Schmidt (LK 15, TC Holzwickede)

22./23.11.2025: Aristotelis Iordanidis (LK 12, TC Siegen)-André Schmidt (LK 14, TC Holzwickede) 6:4, 6:1

Turniersieger Aristotelis Iordanidis (LK 12, TC Siegen)

Finalist André Schmidt (LK 14, TC Holzwickede, rotes Shirt) unterlag wie bereits im Vorjahr

Die beiden Enspielteilnehmer Aristotelis Iordanidis und André Schmidt (links)

Dario Popovic-Rath (LK 13, TV Rosenthal), Sieger der Nebenrunde

Dario Popovic-Rath (LK 13, TV Rosenthal, re.), Sieger der Nebenrunde und sein Endspielgegner Leon Koch (LK 16, TC Hünsborn)

Fotos: Thorsten Wroben