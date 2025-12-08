News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte Täter haben es auf Baustellen abgesehen: Gegenstände entwendet und Schäden verursacht

8. Dezember 20253
(wS/ots) Netphen 08.12.2025 | Von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) haben
unbekannte Täter Gegenstände von zwei Baustellen in Netphen entwendet.

Zwischen 15:30 Uhr und 08:00 Uhr morgens wurden Stromverlängerungskabel und
Baustromverteiler von einer Baustelle in Netphen-Deuz gestohlen. Bei der
Örtlichkeit handelt es sich um eine Kita im Nauholzer Weg. Der Gesamtwert der
entwendeten Gegenstände beträgt knapp 3.000 Euro.

Im gleichen Tatzeitraum geriet eine weitere Baustelle in das Visier unbekannter
Täter. Im Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach wurden Kupferrohre im Wert von ca.
1.000 Euro herausgerissen und entwendet. Nach ersten Erkenntnissen waren die
Kupferrohre bereits installiert, sodass es zu einem Wasserschaden kam.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet
um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de
