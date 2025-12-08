Unbekannte Täter haben es auf Baustellen abgesehen: Gegenstände entwendet und Schäden verursacht

(wS/ots) Netphen 08.12.2025 | Von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) haben

unbekannte Täter Gegenstände von zwei Baustellen in Netphen entwendet.

Zwischen 15:30 Uhr und 08:00 Uhr morgens wurden Stromverlängerungskabel und

Baustromverteiler von einer Baustelle in Netphen-Deuz gestohlen. Bei der

Örtlichkeit handelt es sich um eine Kita im Nauholzer Weg. Der Gesamtwert der

entwendeten Gegenstände beträgt knapp 3.000 Euro.

Im gleichen Tatzeitraum geriet eine weitere Baustelle in das Visier unbekannter

Täter. Im Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach wurden Kupferrohre im Wert von ca.

1.000 Euro herausgerissen und entwendet. Nach ersten Erkenntnissen waren die

Kupferrohre bereits installiert, sodass es zu einem Wasserschaden kam.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet

um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.