Überdachte Sitzbank als Nikolausgeschenk von Grissenbach Aktiv, DKS Grissenbach und der Sparkasse Siegen

(wS/tg) Netphen 09.12.2025 | Pünktlich zum Nikolaustag lieferte die Zimmerei Georg Sting aus Netphen-Salchendorf eine überdachte Sitzgarnitur, die mit gemeinwohlorientierten Mitteln – davon 70 % Sparkassenfördermittel – finanziert werden konnte.

Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen wurde die Garnitur mithilfe eines Krans auf den zuvor von Mitgliedern des DKS Grissenbach vorbereiteten Platz auf dem Kinderspielplatz im Unterdorf gesetzt.

Dort soll sie Besucher*innen und ihren Kindern künftig als Schutz vor Regen und Sonne dienen. Die verbleibenden 30 % der Anschaffungskosten tragen Grissenbach Aktiv mit 300 Euro sowie der DKS Grissenbach mit 790 Euro.

Diese Anschaffung unterstreicht erneut die gute Zusammenarbeit im Dorf und zwischen den Vereinen, wie Claudia Maiwald (1. Vorsitzende Grissenbach Aktiv) und Thorsten Görg (1. Vorsitzender DKS) vor Ort betonten.

Möge dieser Platz all jenen dienen, die Schutz vor dem Wetter suchen oder einfach eine Möglichkeit zum Ausruhen und für Gespräche benötigen.

Nur gemeinsam kann man etwas für Grissenbach erreichen – das zeigt dieses Projekt der inzwischen noch zwei verbliebenen Ortsvereine eindrucksvoll.

Fotos: Thorsten Görg