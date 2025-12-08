Weihnachtsbaumverkauf am Sportplatz Wilden am 12. & 13. Dezember 2025 – Vorbestellungen möglich

(wS/vw) Wilnsdorf 08.12.2025 | Am Freitag, 12. Dez. 2025, von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, und am Samstag, 13. Dez. 2025, von 10.00 bis 13.00 Uhr, findet wieder ein Weihnachtsbaumverkauf am Sportplatz Wilden statt.

Veranstalter ist diesmal der gemeinnützige Förderverein des VfB Wilden.

Angeboten werden Nordmanntannen in den Qualitätsstufen Premium und Standard in Größen von 1,00 m bis 2,25 m.

Auf Wunsch erfolgt auch diesmal wieder eine Auslieferung in Wilden und Wilnsdorf ohne Aufpreis. Für die Auslieferung sind Vorbestellungen möglich unter der Mailadresse foerderverein-vfbwilden@gmx.de

Der Erlös der Aktion ist für die 270 Mitglieder starke Jugendabteilung des VfB Wilden bestimmt.