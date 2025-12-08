Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2025 schloss mit beeindruckendem Finale

(wS/js) Kreuztal 08.12.2025 | „Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Hobby, dem Ausdauersport, mit dem Sie nicht nur

erfolgreich sind, sondern auch sehr viel Gutes für Ihre Gesundheit tun“, mit diesen Worten

gegrüßte Jörg Vetter, AOK NordWest, die große Schar der Ausdauersportler. Rund 180

ausdauerbegeisterte Frauen und Männer trafen sich am vergangenen Wochenende zur

großen Siegerehrung der Rothaar-Laufserie AOK-Cup in Krombach. Die Siegerehrung der

Schülerinnen und Schüler sowie der Jugend hat bereits direkt im Anschluss an den letzten

Lauf der Serie Ende Oktober in Helberhausen stattgefunden.

Viele Athleten haben dem Finale der Rothaar-Laufserie mit der großen Siegerehrung in der

„Guten Stube“ der Krombacher Brauerei seit dem 1. Mai regelrecht entgegengefiebert. Schon

bei dem ersten Start der diesjährigen Laufserie um den AOK-Cup in Erndtebrück wurde der

Termin des Abschlusses Anfang Dezember hoch gehandelt. Galt es doch während der

Laufsaison an mindestens drei der in 2025 fünf Wettbewerbe teilzunehmen (der Rothaar-

Waldlauf musste aufgrund der Afrikanischen Schweinepest abgesagt werden), damit das

Ticket für die Siegerehrung in der Braustube in Krombach gesichert werden konnte. Und

diese „Eintrittskarte“ hatten sich bei der 24. Auflage der Laufserie 173 sportliche Frauen und

Männer erlaufen bzw. erwalkt.

Nachdem sich die Aktiven ihre Finisherpräsente gesichert hatten, begrüßte Ehrenfried Scheel

die Ausdauerfreunde zur feierlichen Auszeichnung der Besten. In Anwesenheit der Sponsoren

und der stellvertretenden Bürgermeister Dieter Gebauer (Stadt Kreuztal) und Torsten Klotz

(Stadt Hilchenbach) durften die jeweils fünf Besten jeder Altersklasse nach vorne kommen,

um Urkunde und Präsent in Empfang zu nehmen.

Besonders hervorgehoben wurden die drei laufschnellsten Frauen und Männer, die über die

Saison gewertet immer ganz vorn im Zieleinlauf anzutreffen waren. Ina Haas (VfL Bad

Berleburg), Maria Espeter (TV Laasphe) und Tina Willert-Patzelt (SV Lützel) sammelten bei

den Frauen die meisten Punkte. Bei den Männern setzen sich Jannik Farnschläder (TuS

Deuz), Timo Böhl (LG Wittgenstein), und Dominik Weise (LG Wittgenstein) von dem großen

Feld der Läufer ab. Für ihre Leistungen wurden sie mit Gutscheinen belohnt.

Die Sonderwertungen Walking gingen an die Vereine TSV Aue-Wingeshausen und TuS

Dotzlar aus dem Wittgensteiner Land. Über Platz 3 freute sich der SCSW Attendorn. Die

Walkerinnen und Walker dieser Vereine nahmen in der Summe über die fünf Veranstaltungen

gezählt mit den meisten Aktiven teil.

Unter den 59 Aktiven, die in allen fünf Veranstaltungen gefinisht hatten, verlosten die

Organisatoren 15 Geschenkgutscheine im Wert von je 50 Euro.

Während sich die Geehrten auf der Bühne über die Preise und Präsente freuten, lief auf der

Leinwand im Hintergrund eine Diashow, in der sich fast alle Anwesenden bei einem der

Laufwettbewerbe wieder finden konnten.

Mit einem Hinweis auf ein Wiedersehen am 1. Mai 2026 in Erndtebrück, wenn die Rothaar-

Laufserie AOK-Cup in die 25. Auflage geht, schloss Ehrenfried Scheel den offiziellen Teil der

Veranstaltung und verabschiedete die Ausdauersportler zum gemütlichen Ausklang in die

„Gute Stube“.

Ergebnisse: siehe Internet www.rothaar-laufserie.de

Siegerinnen und Sieger der Altersklassen

Die Sieger der Altersklasse 50

Jörg Vetter (AOK-Nordwest) bei seinem Grußwort

Bericht und Fotos: Juliane Scheel