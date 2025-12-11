Neues Waldsofa bereichert den Bilderrahmenweg – TV Littfeld e. V. dankt Westenergie für die Unterstützung

(wS/we) Kreuztal 11.12.2025 | Der Verein TV Littfeld e. V. freut sich über die tatkräftige Unterstützung durch Westenergie. Im Rahmen der Initiative Westenergie aktiv vor Ort setzen Mitarbeitende von Westenergie eigene Projektideen um und unterstützen so gemeinsam mit engagierten Ehrenamtlichen ihre Heimatregion.

Im Zuge der Mitarbeitendeninitiative förderte der Energiedienstleister den Aufbau eines neuen Waldsofas in Littfeld.

Die Projektpatenschaft übernahm die Westenergie-Mitarbeiterin Hannah Porr.

Sportliche Leiterin Claudia Groos, freut sich über die gelungene Umsetzung: „Für uns als Verein ist es

etwas Besonderes, ein Projekt zu realisieren, das nicht nur unseren Mitgliedern zugutekommt, sondern

dem ganzen Ort. Das Waldsofa ist ein kleiner Baustein, der Littfeld noch lebenswerter macht. Wir

danken Westenergie und allen Helferinnen und Helfern für die großartige Zusammenarbeit.“

Die Mitglieder des TV Littfeld e. V. übernahmen das Aufstellen und den Aufbau des Waldsofas in

Eigenleistung. Mit großem Engagement, handwerklichem Geschick und vielen freiwilligen

Arbeitsstunden entstand ein neuer Ort der Begegnung und Erholung. Dank ihres Einsatzes ist am

zukünftigen Bilderrahmenweg ein attraktiver und langlebiger Ruhepunkt geschaffen worden, der

Wandernde und Dorfbewohner gleichermaßen willkommen heißt.

Projektpatin Hannah Porr, selbst bei Westenergie tätig, hatte sich erfolgreich für die Förderung

eingesetzt:„Es freut mich sehr zu sehen, wie gut das neue Waldsofa angenommen wird. Der Standort

oberhalb von Littfeld bietet eine beeindruckende Aussicht über die gesamte Ortschaft, ein idealer Platz,

um auf dem entstehenden Bilderrahmenweg eine Pause einzulegen und die Natur zu genießen.”

Mit Westenergie aktiv vor Ort unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen das soziale und

ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für

einen guten Zweck einbringt, kann die Unterstützung erhalten. Westenergie übernimmt dabei die

Materialkosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro, aber keinen Arbeitslohn. Denn im Mittelpunkt steht der

ehrenamtliche Einsatz, der gefördert und belohnt wird. Über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie

aktiv vor Ort konnten allein im vergangenen Jahr 413 Projekte unterstützt werden. Die Initiative feiert in

diesem Jahr ihr 20. Jubiläum. Seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 12.500 Vorhaben

umgesetzt und von Westenergie mit über 23 Millionen Euro bezuschusst.

Über das neue Waldsofa freuen sich v.l.n.r. Westenergie-Mitarbeiterin Hannah Porr zusammen mit dem Geschäftsführer Michael Nothacker und der sportlichen Leiterin des TV Littfeld Claudia Groos und Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Littfeld Jürgen Schumacher.

Foto: Westenergie AG / Berkan Can Karakaya







