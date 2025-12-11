News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Hilchenbach-Lützel: Täter brechen in Firma ein und entwenden zahlreiche Dinge

11. Dezember 20254
(wS/ots) Hilchenbach 11.12.2025 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.12.2025) sind unbekannte Täter in eine Firma in Hilchenbach-Lützel eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen waren drei Männer zwischen 23 Uhr und 3 Uhr auf dem Firmengelände in der Straße „An den Weißen Steinen“ unterwegs.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle und entwendeten anschließend unter anderem Hunderte Liter Dieselkraftstoff, Werkzeuge und Kupfermaterialien.

Hinweise zur Identität der Täter gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei in Kreuztal unter der 02732/909-0 zu wenden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
