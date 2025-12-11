Krückemeyer GmbH als erstes Unternehmen in Deutschland als „Zertifizierter Fachbetrieb für Klebtechnik“ ausgezeichnet

(wS/krü) Wilnsdorf – Düsseldorf 11.12.2025 | Die Krückemeyer GmbH ist die erste Firma in Deutschland, die vom Verband Technischer Handel e.V. (VTH) als „Zertifizierter Fachbetrieb für Klebtechnik“ ausgezeichnet wurde. Das neue Prüfsiegel wurde erst kürzlich vom VTH eingeführt und ergänzt das bereits etablierte Zertifizierungsportfolio anderer VTH-Fachgruppen.

Für die Zertifizierung erfüllt die Krückemeyer alle vom VTH definierten Qualitätskriterien – darunter ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001, qualifizierte Beratung durch geschulte Klebtechnik-Experten, fachgerechte Lagerung und kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. Zudem bietet das Unternehmen umfassende Anwendungsberatung entlang des gesamten Klebprozesses und handelt ausschließlich mit geprüften Qualitätsprodukten.

Die zertifizierten Produktschwerpunkte sind Klebebänder, Stanzteile und Klebstoffe.

„Als jüngste von insgesamt fünf VTH-Fachgruppen erweitert die Fachgruppe „Klebtechnik“ mit der Einführung der Registrierung zum „Zertifizierten Fachbetrieb“ unsere Qualitätsoffensive“, freut sich Nadine Lorenz, VTH-Geschäftsführerin. „Die definierten Qualitätskriterien unterstreichen, wie wichtig den Klebexperten im Verband das Engagement für professionelle, sichere und zukunftsorientierte Klebprozesse ist. Mit der neuen Zertifizierung wird dieser Qualitätsanspruch nun auch nach außen und damit für die Kunden des Technischen Handels sichtbar.“

„Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen und Converter in Deutschland dieses neue Prüfsiegel zu tragen“, sagt Jan Krückemeyer, Geschäftsführer der Krückemeyer GmbH. „Die Auszeichnung bestätigt unser Engagement für höchste Qualität und Expertise in der Klebtechnik.“

Sascha Hoffmann (Produktmanager Klebstoffe/Vertrieb Handel), Jan Krückemeyer (Geschäftsführer) und Thomas Klein (Projektmanager/Business Development Klebtechnik) präsentieren stolz das neue Zertifikat „Zertifizierter Fachbetrieb für Klebtechnik“.