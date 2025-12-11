Krankenhaus Bethesda: Das Team um Chefärztin Dr. Birgit Schulz wird erneut mit einem internationalen Siegel ausgezeichnet

(wS/dia) Freudenberg 11.12.2025 | Zum vierten Mal in Folge hat die Orthopädische Klinik am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg in Sachen Schulterchirurgie das Endoprothesen-Siegel in Gold erhalten. Die „D-A-CH Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie“ (DVSE)bescheinigt dem Team um Chefärztin Dr. Birgit Schulz damit eine hohe Expertise. Das Siegel gilt als die höchste objektive Qualitätsstufe im Bereich der Schulterendoprothetik. Die Freude bei Dr. Birgit Schulz, die auch das Schulterzentrum Südwestfalen in Freudenberg leitet, ist groß: „Diese Auszeichnung ehrt uns sehr.“ Kurse, Weiterbildungen, jahrelange Praxis und mehr als 700 Eingriffe am Schulter- und Ellenbogengelenk pro Jahr: Viel Arbeit hat das Team um Dr. Schulz investiert, um das Siegel in Empfang nehmen zu können.



Seit Jahren arbeitet die Chirurgin mit der DVSE zusammen. Diverse Basis- und Experten-Zertifikate bescheinigen ihr bereits die Expertise auf dem Gebiet der Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Um mit „Gold“ ausgezeichnet zu werden, gelten strengen Kriterien. Unter anderem müssen Gold-Siegel-Träger mindestens 50 Operationen (künstliche Schultergelenke) pro Jahr vorweisen. „Wir liegen in diesem Jahr bei rund 160 Eingriffen in der Schulterendoprothetik“, so die Chefärztin. Erst jüngst hatte die Klinik in Freudenberg die 1000. Schultergelenkersatz-Operation verzeichnet. Für den Erhalt des Qualitätssigels galt es darüber hinaus, die Daten wissenschaftlich aufzuarbeiten und in eine Datenbank einzupflegen.



Die DVSE ist als wissenschaftliche Fachgesellschaft und Sektion der „Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie“ sowie der „Deutschen Gesellschaft für orthopädische Chirurgie“ in Deutschland, der Schweiz und in Österreich aktiv. Zum Wohle von Patienten fördert die Vereinigung die Forschung, Wissenschaft und Lehre im Hinblick auf Erkrankungen und Verletzungen des Schulter- und Ellenbogengelenks.



Die Orthopädische Klinik im Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg hat zum vierten Mal in Folge das Gold-Siegel in Sachen Schulter- und Ellenbogenchirurgie erhalten. Über die Auszeichnung der „D-A-CH Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie“ freuen sich Chefärztin Dr. Birgit Schulz und die Oberärzte Guido Harig (links) und Abdulnaser Maatug.







