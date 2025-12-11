Kunstausstellung des Kunstkreis Siegerland „REDUKTION“

(wS/kks) Siegen 11.12.2025 | Die Kunstausstellung des Kunstkreis Siegerland widmet sich einem faszinierenden Thema, das sowohl Künstler als auch Betrachter auf unterschiedlichste Weise anspricht: der Reduktion. In der Malerei ist Reduktion nicht nur ein technisches Mittel, sondern ein tiefgreifendes Konzept, das zahlreiche Facetten umfasst.



Abstrakte Malerei lebt von der Fähigkeit, Komplexität in Klarheit zu transformieren. Hier wird die Reduktion zum Werkzeug, um Emotionen und Gedanken zu transportieren, ohne durch überflüssige Details abzulenken. Indem Farben, Formen und Strukturen auf ihr Wesentliches

reduziert werden, entsteht Raum für Interpretation und Reflexion.

Die Reduktion in der Malerei kann als eine Art Dialog zwischen dem Künstler und dem Betrachter gesehen werden. Sie fordert dazu auf, über das Offensichtliche hinauszuschauen

und die darunter liegenden Bedeutungen zu erfassen. Dabei verändert sie die Wahrnehmung: Was bleibt zurück, wenn wir uns von Ablenkungen befreien?



In dieser Ausstellung zeigen wir Werke, die die verschiedenen Dimensionen der Reduktion erkunden. Vom spielerischen Umgang mit Form und Farbe bis hin zu geometrischen Kompositionen und abstrakter Reduktion – die Künstler laden dazu ein, die Schönheit des Unvollständigen zu erkennen. Jedes Werk ist wie ein Fenster, das einen Einblick in die Gedankenwelt des Schaffenden gewährt und gleichzeitig den Raum für eigene Assoziationen lässt.



In einer Zeit voller visueller Überflutung kann die Reduktion als Befreiung empfunden werden. Sie ermutigt uns, konzentrierter hinzuschauen und das Wesentliche herauszufiltern.



Die Werke in dieser Ausstellung laden dazu ein, diesen Prozess der Reduktion selbst zu

erleben. Lassen Sie sich inspirieren, reflektieren Sie Ihre eigenen Empfindungen und entdecken Sie die Kraft der Einfachheit in der Kunst.





24 Künstler und Künstlerinnen des Kunstkreis Siegerland stellen aus.

Eröffnung: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 19 Uhr

Städtische Galerie Haus Seel, Kornmarkt 20, Siegen

Begrüßung: Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen

Einführung: Dr. Jochen Fend, Sprecher Kunstkreis Siegerland

Kunstmarkt, Sonntag 14. Dezember 14 – 18 Uhr

„Kunst für kleines Geld“

Am Sonntag den 14.12.2025, 14 -18 Uhr, gibt es einen Kunstmarkt in der Galerie. Einige Mitglieder des Kunstkreises bieten Kunstexponate für „kleines Geld“ an. Dazu bietet sich die Möglichkeit zum Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern über ihre Arbeiten und Arbeitstechniken.



Ausstellung geöffnet, 11.12.2025 – 4.1.2026

Dienstag – Samstag 14 -18 Uhr,

Sonntag 11-13, 14 -18 Uhr,

Heiligabend, 1.+2. Weihnachten und Silvester geschlossen



Der Kunstkreis Siegerland ist eine lose Vereinigung von Künstlerinnen und Künstlern, wurde 1991 gegründet. Die Mitglieder arbeiten auf den Feldern Malerei und Zeichnung, Fotografie, Plastik, und Skulptur, von denen 24 hier ausstellen. Der Kunstkreis Siegerland hat zahlreiche KKS-Gruppen- und Einzelausstellungen durchgeführt, darunter alle 2 Jahre im Haus Seel.

www.kunstkreis-siegerland.com



Reiner Olesch, oleschkom@unitybox.de

Limburger Str.4, 57074 Siegen

Tel: 0271 2339410