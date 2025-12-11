Frohe Festtage: So hat der Krombacher Shop an Heiligabend geöffnet

(wS/kro) Kreuztal – Krombach | Heiligabend-Öffnungszeiten 🎁
Kein Stress – das perfekte Geschenk wartet im Krombacher Shop!
Am Heiligabend (24. Dezember) ist der Shop exklusiv für Sie geöffnet:
9:00 bis 12:30 Uhr
Jetzt die exklusiven Weihnachtsgeschenke von Krombacher entdecken!
Ob für Fans, Bierliebhaber oder als Wichtelgeschenk: Wer noch eine originelle oder köstliche Aufmerksamkeit für seine Liebsten sucht, wird im Krombacher sicher fündig.
Entdecken Sie die vielfältige Auswahl an bierigen Geschenkideen – von Tasting-Sets über winterliche Accessoires bis hin zu exklusiven, personalisierten Artikeln.
Kein Verpackungsstress! Viele Geschenke sind für Sie bereits weihnachtlich verpackt und sofort zum Mitnehmen bereit.
🎄 Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ihr Krombacher Shop!
Anschrift: Hagener Strasse 261 – 57223 Kreuztal-Krombach
Fotos: Krombacher
