News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Frohe Festtage: So hat der Krombacher Shop an Heiligabend geöffnet

11. Dezember 202513
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/kro) Kreuztal – Krombach | Heiligabend-Öffnungszeiten 🎁
Kein Stress – das perfekte Geschenk wartet im Krombacher Shop!
Am Heiligabend (24. Dezember) ist der Shop exklusiv für Sie geöffnet:
9:00 bis 12:30 Uhr

Jetzt die exklusiven Weihnachtsgeschenke von Krombacher entdecken!

Ob für Fans, Bierliebhaber oder als Wichtelgeschenk: Wer noch eine originelle oder köstliche Aufmerksamkeit für seine Liebsten sucht, wird im Krombacher sicher fündig.
Entdecken Sie die vielfältige Auswahl an bierigen Geschenkideen – von Tasting-Sets über winterliche Accessoires bis hin zu exklusiven, personalisierten Artikeln.

Kein Verpackungsstress! Viele Geschenke sind für Sie bereits weihnachtlich verpackt und sofort zum Mitnehmen bereit.

🎄 Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ihr Krombacher Shop!

Anschrift: Hagener Strasse 261 – 57223 Kreuztal-Krombach

Fotos: Krombacher

.

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kunstausstellung des Kunstkreis Siegerland „REDUKTION“

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten