Frohe Festtage: So hat der Krombacher Shop an Heiligabend geöffnet

(wS/kro) Kreuztal – Krombach | Heiligabend-Öffnungszeiten 🎁

Kein Stress – das perfekte Geschenk wartet im Krombacher Shop!

Am Heiligabend (24. Dezember) ist der Shop exklusiv für Sie geöffnet:

9:00 bis 12:30 Uhr

Jetzt die exklusiven Weihnachtsgeschenke von Krombacher entdecken!

Ob für Fans, Bierliebhaber oder als Wichtelgeschenk: Wer noch eine originelle oder köstliche Aufmerksamkeit für seine Liebsten sucht, wird im Krombacher sicher fündig.

Entdecken Sie die vielfältige Auswahl an bierigen Geschenkideen – von Tasting-Sets über winterliche Accessoires bis hin zu exklusiven, personalisierten Artikeln.

Kein Verpackungsstress! Viele Geschenke sind für Sie bereits weihnachtlich verpackt und sofort zum Mitnehmen bereit.

🎄 Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ihr Krombacher Shop!

Anschrift: Hagener Strasse 261 – 57223 Kreuztal-Krombach

Fotos: Krombacher

.