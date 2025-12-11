Tourist-Info am Kornmarkt: „Fair SchenkBar“ bietet Kaffee, Kunsthandwerk und Kreatives

(wS/si) Siegen 11.12.2025 | Am Samstag, 13. Dezember 2025, lädt die Gruppe „Fairtrade-Stadt Siegen“ in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Basar in die Tourist-Info am Kornmarkt 2 ein.

In der „Fair SchenkBar“ wird es selbstgestrickte Socken, Spültücher und Seifensäckchen sowie aus fairer Wolle gehäkelte Babysets der Gruppe „Wolle und Nadel“ (Stadtbibliothek Siegen) geben.

Darüber hinaus werden der beliebte und fair gehandelte „Siegen Kaffee“ sowie kleine weihnachtliche Geschenke und Deko-Artikel aus dem Weltladen angeboten.

Dazu gibt es Informationen zu fair gehandelten Produkten und Weihnachtsgeschenken sowie der Aktion „Sweet Revolution“ mit dem aktuellen und kostenlosen Rezeptheft mit zwölf fairen und winterlichen Rezepten. Mit der „Fair SchenkBar“ soll nicht nur das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in der Vorweihnachtszeit geschärft, sondern auch der Nachhaltigkeitsgedanke im Zusammenhang mit fairen Produktionsbedingungen gefördert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.siegen.de/fairtrade-stadt.