News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

„Wasser – Kraft der Strömungen“: Andreas Vogtmann präsentiert Fotografien im Kreuztaler Rathausfoyer

11. Dezember 20255
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/kr) Kreuztal 11.12.2025 | Vom 15. Dezember 2025 bis 20. Februar 2026 zeigt Andreas Vogtmann eine Auswahl seiner Fotografien unter dem Titel „Wasser – Kraft der Strömungen“ im Kreuztaler Rathausfoyer.

Der Siegerländer Andreas Vogtmann ist schon von Kindesbeinen an gern in der Natur und meist mit einer Kamera im Rucksack unterwegs. Die Natur mit ihren vielfältigen und immer wieder neuen Eindrücken authentisch einzufangen – ohne nachträgliche Bildbearbeitung – liegt ihm deswegen besonders am Herzen.

In seiner zweiten Ausstellung im Kreuztaler Rathaus widmet er sich dem Wasser in seiner kraftvollen, strömenden Form: „Die ausgestellten 16 Aufnahmen zeigen die unbändige Kraft und die stille Schönheit von Wasser. Ob rauschende Wasserfälle in Kanada oder dem Allgäu, wilde Flüsse in der Stille von Norwegen oder die endlose Brandung an den Küsten von Frankreich, Mallorca und Schweden – jedes Bild ist beispielhaft ein Zeugnis der vielfältigen Formen, die das Wasser in der Natur annimmt“, so Vogtmann.

Die Ausstellung im Kreuztaler Rathausfoyer wird mit einer Vernissage am Montag, den 15. Dezember um 17.00 Uhr, feierlich eröffnet. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und mit dem Fotografen persönlich ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister Michael Kolodzig: „Die Fotografien von Herrn Vogtmann sind sehr eindrucksvoll und ich freue mich sehr, dass er sich erneut entschieden hat, seine Arbeiten im Kreuztaler Rathaus der Öffentlichkeit zu präsentieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Ausstellung im Rahmen der Vernissage oder anschließend zu den üblichen Rathausöffnungszeiten zu besuchen.“

Foto: Stadt Kreuztal

.

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Tourist-Info am Kornmarkt: „Fair SchenkBar“ bietet Kaffee, Kunsthandwerk und Kreatives

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten