Petra Wagner vom Verein Handycap Siegen bekommt Nachweis für ihr bürgerschaftliches Engagement

(wS/red) Siegen 08.12.2025 | Petra Wagner aus Siegen ist ein herausragendes Beispiel für soziales Engagement im Ehrenamt. Ende 2007 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann den Verein Handycap Siegen und ist seitdem ehrenamtlich als stellvertretende Vorsitzende sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Mindestens sechs Stunden täglich widmet sie ihrer ehrenamtlichen Arbeit, häufig auch an den Wochenenden.

Handycap Siegen ist ein gemeinnütziger Verein, der unter anderem Wünsche von erkrankten Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein erfüllt. Petra Wagners Einsatz ist vorbildlich, denn bürgerschaftliches Engagement – insbesondere im sozialen Bereich – ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar.

Petra Wagner ist ausgebildete Tagesmutter. 2003 übernahm sie die Betreuung eines acht Monate alten, behinderten und zusätzlich erblindeten Jungen. Sie kümmerte sich liebevoll und tatkräftig um das Kind, stellte jedoch bald fest, dass finanzielle Mittel fehlten, um eine angemessene Förderung zu gewährleisten. Die Einsicht, dass eine Gemeinschaft für diese kranken Kinder und auch Erwachsenen deutlich mehr bewirken könnte, führte am 18. Dezember 2007 zur Gründung des gemeinnützigen Vereins Handycap Siegen.

Heute, 18 Jahre später, erfüllt der Verein weiterhin Herzenswünsche, bietet Haus- und Besuchsdienste an, unterstützt bei Behördenangelegenheiten, organisiert Begleitservices und vieles mehr – auf Wunsch der Betroffenen auch anonym.

Im Rahmen ihres Ehrenamts eignen sich Menschen wie Petra Wagner Fähigkeiten und Kompetenzen an, die auch außerhalb des bürgerschaftlichen Engagements von großer Bedeutung sind. Der Landesnachweis NRW macht diese Kompetenzen sichtbar. Sozial engagierte Menschen können über ihren Verein, Verband oder ihre Organisation einen Nachweis erhalten, der ihre Tätigkeit und die eingebrachten Fähigkeiten dokumentiert und würdigt. Besonders im beruflichen Bereich bietet dieser Nachweis einen großen Zusatznutzen – für Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche ebenso wie für Berufsrückkehrerinnen oder Erwerbstätige, die sich beruflich neu orientieren möchten. Immer mehr Unternehmen legen bei Personalentscheidungen Wert auf soziale Kompetenzen, wie sie auch durch den Landesnachweis belegt werden.

Der Nachweis NRW wurde von der Landesregierung gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden sowie weiteren Trägern des sozialen Ehrenamts und in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden und Arbeitgeberorganisationen entwickelt. Unter dem Motto „Füreinander. Miteinander.“ dokumentiert und würdigt er den ehrenamtlichen Einsatz in Nordrhein-Westfalen.

Petra Wagner hat bereits an zahlreichen Bildungsmaßnahmen teilgenommen, viele Seminare besucht und die Ausbildung zur Betreuungsassistentin erfolgreich abgeschlossen. Sie verfügt über Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen sowie eine kreative und flexible Arbeitsweise – Fähigkeiten, die maßgeblich zum Erfolg des Vereins Handycap Siegen beigetragen haben.

Weitere Informationen zum Verein Handycap Siegen finden Interessierte unter www.handycapsiegen.de.

Petra Wagner mit dem Vereinsmaskottchen Samuel