Unbekannte brechen in Kiosk von Realschule ein – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg 08.12.2025 | Von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) sind

unbekannte Täter in den Kioskraum der Realschule in Bad Berleburg eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den

Räumlichkeiten in der „Hermann-Böttger-Straße“. Im Inneren des Raumes wurden

sämtliche Schränke durchwühlt. Sie entwendeten Bargeld. Im angrenzenden

Hausmeisterraum beschädigten die Täter Büromöbel. Die Gesamtschadenshöhe beläuft

sich auf rund 400 Euro.

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0.

Symbolfoto