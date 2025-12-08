Unbekannte brechen in Kiosk von Realschule ein – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg 08.12.2025 | Von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) sind
unbekannte Täter in den Kioskraum der Realschule in Bad Berleburg eingebrochen.
Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den
Räumlichkeiten in der „Hermann-Böttger-Straße“. Im Inneren des Raumes wurden
sämtliche Schränke durchwühlt. Sie entwendeten Bargeld. Im angrenzenden
Hausmeisterraum beschädigten die Täter Büromöbel. Die Gesamtschadenshöhe beläuft
sich auf rund 400 Euro.
Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und
bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0.
Symbolfoto