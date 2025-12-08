News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Zigarettenautomat in Weidenau aufgebrochen: Unbekannte entwenden Zigaretten und Bargeld

8. Dezember 20251
(wS/ots) Siegen 08.12.2025 | Am Samstagnachmittag (06.12.2025) sind
Polizeibeamte in die Hölderlinstraße nach Weidenau alarmiert worden.

Gegen 16:45 Uhr meldeten sich Zeugen auf der Leitstelle und machten Angaben über
einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Dieser wurde offensichtlich durch
unbekannte Täter aufgehebelt.

Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Bargeld. Die genaue Höhe
der Tatbeute sowie die genaue Tatzeit sind unklar.

Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die
Kriminalpolizei in Siegen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen
beobachtet haben, können sich unter der 0271/7099-0 an die Kripo wenden.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de
