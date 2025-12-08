Zigarettenautomat in Weidenau aufgebrochen: Unbekannte entwenden Zigaretten und Bargeld

(wS/ots) Siegen 08.12.2025 | Am Samstagnachmittag (06.12.2025) sind

Polizeibeamte in die Hölderlinstraße nach Weidenau alarmiert worden.

Gegen 16:45 Uhr meldeten sich Zeugen auf der Leitstelle und machten Angaben über

einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Dieser wurde offensichtlich durch

unbekannte Täter aufgehebelt.

Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Bargeld. Die genaue Höhe

der Tatbeute sowie die genaue Tatzeit sind unklar.

Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die

Kriminalpolizei in Siegen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen

beobachtet haben, können sich unter der 0271/7099-0 an die Kripo wenden.