Ein Einhorn sagt „Nein“: Das KULTOUR-THEATER bringt Kinderbuch-Magie in unsere Region

(wS/red) Kreuztal 09.01.2026 | Ein bockiges Einhorn, eine eigensinnige Königsdochter und jede Menge Wortwitz – das renommierte KULTOUR-THEATER gastiert mit dem Kinderbuch-Klassiker „Das NEINhorn und der Geburtstag“ auf den hiesigen Bühnen. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Es ist klein, flauschig und hat eine ganz klare Meinung zu fast allem: „NEIN!“. Das bekannte NEINhorn aus der Feder von Marc-Uwe Kling erobert nun als liebevoll gestaltete Theaterfigur die Herzen der Zuschauer. Seit 2012 verzaubert das KULTOUR-THEATER sein Publikum mit exklusiv angefertigten Figuren und Bühnenbildern, die bekannte Kinderbuchklassiker zum Leben erwecken.

Mobiler Zauber auf höchstem Niveau

Was das KULTOUR-THEATER so besonders macht? Es ist ein reines Tournee-Theater. Mit seiner mobilen Bühne ist das Ensemble in der gesamten Bundesrepublik und sogar europaweit unterwegs, um hochwertiges Figurentheater direkt zu den Menschen zu bringen. Fernab von starren Spielstätten verwandelt das Team jeden Saal in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer.

In der aktuellen Inszenierung trifft das NEINhorn auf die Königsdochter – die übrigens am liebsten „DOCH!“ sagt. Ein urkomisches Aufeinandertreffen, bei dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen aus dem Lachen kaum herauskommen werden.

Alle Termine im Überblick

Die mobile Bühne macht in den kommenden Wochen an zahlreichen Stationen halt. Hier sind die Termine in Ihrer Nähe:

Datum Ort Location Uhrzeit Januar Sa. 17. Jan. Attendorn Aula Rivius Gymnasium 11:00 Uhr So. 18. Jan. Dillenburg DGH Donsbach 11:00 Uhr Mo. 19. Jan. Hilchenbach Bürgerhaus 16:30 Uhr Di. 20. Jan. Plettenberg Dietrich-Bonhoeffer-Haus 16:30 Uhr Mi. 21. Jan. Bad Laasphe Haus des Gastes 16:30 Uhr Do. 22. Jan. Morsbach Gertrudisheim 16:30 Uhr Sa. 24. Jan. Wiehl Christus Forum 11:00 Uhr So. 25. Jan. Herborn Aula Hohe Schule 14:00 & 16:00 Uhr Di. 27. Jan. Steinbrücken Dorfgemeinschaftshaus 16:30 Uhr Mi. 28. Jan. Wilnsdorf Martiniheim 16:30 Uhr Sa. 31. Jan. Kreuztal Turn- und Festhalle 11:00 Uhr Februar So. 01. Feb. Schmallenberg Stadthalle 11:00 Uhr Di. 03. Feb. Drolshagen St. Clemenshaus 16:30 Uhr Mi. 04. Feb. Drabenderhöhe Gemeindehaus 16:30 Uhr Fr. 06. Feb. Waldbröl Kath. Pfarrheim 16:30 Uhr So. 08. Feb. Betzdorf Stadthalle 11:00 Uhr So. 22. Feb. Burbach Bürgerhaus 11:00 Uhr So. 01. März Siegen Siegerlandhalle 11:00 Uhr

Wichtige Besucherinfos

Altersempfehlung: Für Kinder ab 2 Jahren geeignet.

Für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Spieldauer: Ca. 50 Minuten.

Ca. 50 Minuten. Eintritt: 10,– € pro Person.

10,– € pro Person. Tickets: Die Tageskasse öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn.

Reservierung dringend empfohlen! Um sich einen Platz in der Welt des NEINhorns zu sichern, bittet das Theater um eine Ticketreservierung ganz unkompliziert per WhatsApp unter der Nummer: 0176 / 419 236 53.

Weitere Informationen finden Sie auch online unter: kultour-theater.de