Ein Einhorn sagt „Nein“: Das KULTOUR-THEATER bringt Kinderbuch-Magie in unsere Region

9. Januar 20262
(wS/red) Kreuztal 09.01.2026 | Ein bockiges Einhorn, eine eigensinnige Königsdochter und jede Menge Wortwitz – das renommierte KULTOUR-THEATER gastiert mit dem Kinderbuch-Klassiker „Das NEINhorn und der Geburtstag“ auf den hiesigen Bühnen. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Es ist klein, flauschig und hat eine ganz klare Meinung zu fast allem: „NEIN!“. Das bekannte NEINhorn aus der Feder von Marc-Uwe Kling erobert nun als liebevoll gestaltete Theaterfigur die Herzen der Zuschauer. Seit 2012 verzaubert das KULTOUR-THEATER sein Publikum mit exklusiv angefertigten Figuren und Bühnenbildern, die bekannte Kinderbuchklassiker zum Leben erwecken.

Mobiler Zauber auf höchstem Niveau

Was das KULTOUR-THEATER so besonders macht? Es ist ein reines Tournee-Theater. Mit seiner mobilen Bühne ist das Ensemble in der gesamten Bundesrepublik und sogar europaweit unterwegs, um hochwertiges Figurentheater direkt zu den Menschen zu bringen. Fernab von starren Spielstätten verwandelt das Team jeden Saal in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer.

In der aktuellen Inszenierung trifft das NEINhorn auf die Königsdochter – die übrigens am liebsten „DOCH!“ sagt. Ein urkomisches Aufeinandertreffen, bei dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen aus dem Lachen kaum herauskommen werden.

Alle Termine im Überblick

Die mobile Bühne macht in den kommenden Wochen an zahlreichen Stationen halt. Hier sind die Termine in Ihrer Nähe:

DatumOrtLocationUhrzeit
Januar
Sa. 17. Jan.AttendornAula Rivius Gymnasium11:00 Uhr
So. 18. Jan.DillenburgDGH Donsbach11:00 Uhr
Mo. 19. Jan.HilchenbachBürgerhaus16:30 Uhr
Di. 20. Jan.PlettenbergDietrich-Bonhoeffer-Haus16:30 Uhr
Mi. 21. Jan.Bad LaaspheHaus des Gastes16:30 Uhr
Do. 22. Jan.MorsbachGertrudisheim16:30 Uhr
Sa. 24. Jan.WiehlChristus Forum11:00 Uhr
So. 25. Jan.HerbornAula Hohe Schule14:00 & 16:00 Uhr
Di. 27. Jan.SteinbrückenDorfgemeinschaftshaus16:30 Uhr
Mi. 28. Jan.WilnsdorfMartiniheim16:30 Uhr
Sa. 31. Jan.KreuztalTurn- und Festhalle11:00 Uhr
Februar
So. 01. Feb.SchmallenbergStadthalle11:00 Uhr
Di. 03. Feb.DrolshagenSt. Clemenshaus16:30 Uhr
Mi. 04. Feb.DrabenderhöheGemeindehaus16:30 Uhr
Fr. 06. Feb.WaldbrölKath. Pfarrheim16:30 Uhr
So. 08. Feb.BetzdorfStadthalle11:00 Uhr
So. 22. Feb.BurbachBürgerhaus11:00 Uhr
So. 01. MärzSiegenSiegerlandhalle11:00 Uhr

Wichtige Besucherinfos

  • Altersempfehlung: Für Kinder ab 2 Jahren geeignet.
  • Spieldauer: Ca. 50 Minuten.
  • Eintritt: 10,– € pro Person.
  • Tickets: Die Tageskasse öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn.

Reservierung dringend empfohlen! Um sich einen Platz in der Welt des NEINhorns zu sichern, bittet das Theater um eine Ticketreservierung ganz unkompliziert per WhatsApp unter der Nummer: 0176 / 419 236 53.

Weitere Informationen finden Sie auch online unter: kultour-theater.de

