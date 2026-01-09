News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Zwei Tote bei Wohnhausbrand an der Hochstraße in Altenhundem

9. Januar 20262
(wS/ots) Kirchhundem 09.01.2026 | Am heutigen Tage kam es zu einem Wohnhausbrand an der Hochstraße in Altenhundem. Eine nicht im Dienst befindliche Beamtin der Kreispolizeibehörde Olpe hatte gegen 11:15 Uhr von außen das Feuer zufällig im Dachgeschoss des Gebäudes festgestellt und erste Maßnahmen vor Ort getroffen. Die alarmierte Feuerwehr konnte zunächst aus der Dachgeschosswohnung zwei Männer im Alter von 66 Jahren retten.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben die Beiden noch am Einsatzort. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Brandbekämpfung befasst. In dem Gebäude waren insgesamt elf Personen gemeldet. Nach derzeit vorliegenden Informationen kam es zu keinem weiteren Personenschaden. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe sind ebenfalls vor Ort und haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht getätigt werden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

