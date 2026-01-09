News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Nach Cannabispflanzenfund in Erndtebrück-Birkelbach: 22-jähriger Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

9. Januar 20267
(wS/ots) Bad Laasphe 09.01.2026 | Nach dem Fund einer großen Menge Cannabispflanzen in Erndtebrück-Birkelbach ist der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl.

Eine Referenzmenge der Cannabispflanzen wird vom LKA auf dessen Wirkstoffgehalt getestet. Der Rest der Pflanzen wird vernichtet.

Fotos: wirSiegen.de

