Stadtteile

Ein Stadtteil, der eigentlich aus zwei besteht: Neuer Beitrag über Sohlbach-Buchen von Unser Siegen online

14. Januar 202660
(wS/us) Siegen 14.01.2026 | Unser Siegen, das Zeitzeugenportal des Siegerlandmuseums, macht Stadtgeschichte auf ganz besondere Weise erlebbar: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen persönlich von ihrem Leben, ihrem Alltag, besonderen Momenten und prägenden Erlebnissen. Diese Erinnerungen sind als Videos oder Texte unter unser-siegen.com allen zugänglich. So wird Geschichte persönlich und greifbar.
Die Spezial-Reihe Unser Siegen vor Ort rückt seit dem Stadtjubiläum 2024 nach und nach jeden einzelnen Stadtteil ins Rampenlicht.

Mit dem neuesten Video ist nun Sohlbach-Buchen an der Reihe.

Der Beitrag führt in den im Norden Siegens gelegenen Stadtteil. Das eigentlich aus zwei Stadtteilen bestehende Sohlbach-Buchen ist landwirtschaftlich geprägt und lebt von einem starken Gemeinschaftsgefühl. Hier gibt es Vollerwerbslandwirte mit Hofläden, ein außergewöhnlich aktives Vereinsleben und viele engagierte Menschen jeden Alters – von den Pfadfindern über die Landfrauen bis zum SSV Sohlbach-Buchen, der längst mehr ist als ein Fußballverein.

Auch die Geschichte der sagenumwobenen „Ongelsgrob“ wird im Beitrag erzählt. Zu sehen ist das Video unter https://unser-siegen.com/sohlbach-buchen

Unser Siegen wird unterstützt vom Förderverein des Siegerlandmuseums.
Sie haben auch eine spannende Geschichte zu erzählen? Melden Sie sich gern unter post@unser-siegen.de.

Luftaufnahme von Sohlbach-Buchen Foto: Rezeptor Film

