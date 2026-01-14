News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Einbruch in mehrere Kellerverschläge

14. Januar 20268
(wS/ots) Siegen 14.01.2026 | In der Zeit zwischen Montagnachmittag (12. Januar) und dem gestrigen Dienstagmittag ist es zu mehreren Kellerraumaufbrüchen in der Kampenstraße gekommen.

Betroffen war ein Mehrparteienhaus. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich über ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Waschküche. Von dort aus sind die Kellerverschläge der Bewohner zu erreichen. Nach derzeitigem Stand öffneten der oder die Diebe fünf der Verschläge gewaltsam und durchsuchten sie anschließend.

In einem der Räumlichkeiten soll eine größere Bargeldmenge gelagert worden sein. Dieses Bargeld fehlt nun. Ob die Täter darüber hinaus weitere Beute machten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de
