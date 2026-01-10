FDP Siegen-Wittgenstein blickt stolz und selbstbewusst in die Zukunft

(wS/fdp) Siegen 10.01.2026 | Der 8. Januar war eigentlich wettertechnisch ein ungünstiger Tag. Schneetreiben draußen und Glatteiswarnung. Dennoch war die FDP-Geschäftsstelle am Marburger Tor in Siegen zum Neujahrsempfang der Liberalen proppe voll. Und das hat einen besonderen Grund. Mit einem feierlichen Jubiläum hat die FDP Siegen-Wittgenstein nämlich ihr 80-jähriges Bestehen gewürdigt. Der Kreisverband blickt damit auf eine außergewöhnlich lange liberale Tradition zurück, die bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann – und zeigt zugleich, dass die Freien Demokraten in der Region für die kommenden Jahre gut aufgestellt sind.

Einer der ersten FDP-Kreisverbände in NRW

Bereits am 8. Januar 1946, nur wenige Monate nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur, schlossen sich Liberale aus dem Siegerland zusammen, um der Freiheit und der Demokratie wieder eine politische Stimme zu geben. Es war einer der ersten liberalen Verbände in NRW. Politische Parteien waren zunächst nicht zugelassen, demokratische Strukturen erst im Entstehen. Und doch trafen sich Menschen wie Oskar Fuchs aus Eiserfeld, Albert Schmidt aus Ferndorf, Hans Günther Erdmann aus Hilchenbach, August Schubert aus Netphen und Karl Stähler aus Weidenau, um der Freiheit wieder eine politische Stimme zu geben. In einer Zeit von Zerstörung, Unsicherheit und politischer Orientierungslosigkeit war dieser Schritt mutig und richtungsweisend. Josef Balogh übernahm als erster Kreisvorsitzender der FDP im Kreis Siegen das Amt. Ihm und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern dieser frühen Jahre gilt unser ausdrücklicher Dank und unsere Anerkennung. Aus der zunächst gegründeten Demokratischen Partei Deutschlands entwickelte sich wenig später die FDP, die sich im Siegerland früh und dauerhaft verankerte.

Motto der FDP: „Freiheit in Verantwortung!“

„Unsere Geschichte zeigt: Liberale Politik im Siegerland war von Anfang an verantwortungsbewusst, konstruktiv und dem selbstbestimmten Bürger verpflichtet. Darauf bauen wir bis heute auf“, betonte der Kreisvorsitzende Dr. Andreas Weigel in seiner Begrüßungsrede. „80 Jahre Geschichte sind für uns kein Anlass zur Selbstzufriedenheit,

sondern ein Auftrag. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und zugleich überzeugt, dass die besten Kapitel noch vor uns liegen.“ Über Jahrzehnte hinweg hat der Kreisverband zahlreiche Persönlichkeiten hervorgebracht, die Verantwortung in Partei und Kommunalpolitik übernommen haben. Trotz gesellschaftlicher Umbrüche, wirtschaftlicher Krisen und politischer Veränderungen blieb die FDP Siegen-Wittgenstein stets eine verlässliche Stimme für Freiheit in Verantwortung, für Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, solide Finanzen und Bildung als Schlüssel zu Aufstieg und Teilhabe. Stabile Mitgliederzahlen unterstreichen dabei die tiefe Verwurzelung liberaler Politik in der Region.

„Anwalt des Mittelstands, Stimme der Leistungsträger“

Der Abend war der Auftakt eines spannenden Jahres, wo vor allem der Wiedereinzug der FDP in den Deutschen Bundestag diskutiert wurde. Der Weg dorthin ist noch lang, aber man ist zuversichtlich, dass mit Erfolgen bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dafür in den kommenden Wochen der Grundstein gelegt wird. Fraktionsvorsitzende Guido Müller hob den Zukunftsanspruch der Liberalen hervor: „Gerade in Zeiten großer Verunsicherung braucht es eine klare liberale Handschrift. Wir werden Anwalt des Mittelstands, Stimme der Leistungsträger und Motor für Innovation und Fortschritt in Siegen-Wittgenstein bleiben, linke Parteien gibt es doch genug“. Mit einem klaren Wertekompass, engagierten Mitgliedern und dem Blick nach vorn sieht sich der Kreisverband gut gerüstet, auch in Zukunft Verantwortung für die Region zu übernehmen – ganz im Sinne einer liberalen Politik, die erklärt, gestaltet und Freiheit verteidigt.

Einen gelungenen Start ins Jahr und in das 80. Lebensjahr. Die Liberalen feiern runden Geburtstag.