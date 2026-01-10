KI zwischen Science-Fiction und Realität – Vortrag an der VHS Olpe mit IT-Experte Stephan Skrobisch

(wS/vhs) Olpe 10.01.2026 | Künstliche Intelligenz (KI) ist heute allgegenwärtig, doch kaum ein Thema löst gleichzeitig so viel Begeisterung und Verunsicherung aus. Ist KI die größte Revolution seit der Erfindung des Internets oder nur ein kurzlebiger Hype? Am Donnerstag, den 19. Februar 2026, lädt die Volkshochschule des Kreises Olpe zu einem Abend ein, der mit gängigen Vorurteilen aufräumt.



KI verstehen – ohne Fachchinesisch

Unter dem Titel „Künstliche Intelligenz: Freund, Feind oder nur Hype?“ beleuchtet der IT-Experte Stephan Skrobisch von 18:00 bis 20:00 Uhr im vhs.Forum die reale Welt der Algorithmen. Dabei geht es weniger um trockene Theorie als vielmehr um die praktischen Fragen unseres Alltags:

– Denkt eine KI wirklich wie ein Mensch?

– Wo unterstützt sie uns bereits heute unbemerkt?

– Und welche Risiken müssen wir ernst nehmen, ohne in Panik zu verfallen?



Der Vortrag richtet sich explizit an Einsteiger. „Mein Ziel ist es, komplexe Technik verständlich und unterhaltsam zu erklären, damit jeder die Chancen und Grenzen von KI für sich bewerten kann“, so Skrobisch. Im Anschluss an den Vortrag gibt es eine offene Fragerunde für den direkten Austausch.



Kompetenz aus der Praxis

Mit Stephan Skrobisch konnte die VHS einen erfahrenen Experten gewinnen. Der studierte Informatiker und Cybersecurity-Architekt ist Autor des „Cybersecurity Ratgebers“ und Träger des „Hornetsecurity Rising Star 2024“ Awards. Durch seine regelmäßigen Publikationen in Medien wie Golem.de ist er bekannt dafür, digitale Trends kritisch und praxisnah einzuordnen.



Anmeldung und Details:

– Donnerstag, 19. Februar 2026, 18:00 – 20:00 Uhr

– vhs.Forum, Olpe

– Gebühr: 8 Euro

– Anmeldung: https://www.vhs-kreis-olpe.de/kurssuche/kurs/Kuenstliche-Intelligenz-Freund-Feind-oder-nur-Hype/261-111016



Veranstalter:

Volkshochschule des Kreises Olpe

Kurfürst-Heinrich-Straße 34, 57462 Olpe

E-Mail: info@vhs-kreis-olpe.de

Über den Referenten

Referent des Abends ist Stephan Skrobisch, studierter Informatiker, zertifizierter Cybersecurity-Architekt, Buchautor und Dozent. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Themen der IT- und Cybersicherheit und hat die Entwicklung digitaler Bedrohungen von den Anfängen des Internets bis heute aktiv begleitet.

Stephan Skrobisch ist Autor des Buches „Cybersecurity Ratgeber: So schützen Sie sich vor digitalen Bedrohungen“ und wurde als Hornetsecurity Rising Star 2024 ausgezeichnet. Seine Fachbeiträge erscheinen regelmäßig in renommierten IT-Medien wie Golem.de und Hardwareluxx. Als Referent ist er auf Konferenzen, in Unternehmen sowie bei Bildungseinrichtungen tätig und bekannt dafür, komplexe Themen verständlich, praxisnah und unterhaltsam zu vermitteln.







