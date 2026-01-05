Fröhliche Nachmittagsfeiern mit Jung und Alt im Familienbüro

(wS/si) Siegen 05.01.2026 | Singen, Basteln, Plätzchen backen: In der Weihnachtszeit hatte das städtische Familienbüro zusammen mit dem Seniorenbeauftragten Kinder sowie Seniorinnen und Senioren für gemeinsame Aktivitäten in die Räume des Familienbüros eingeladen.

An vier Nachmittagen kamen regelmäßig bis zu 20 ältere Gäste und 15 Kinder zusammen. Dabei gab es viele Möglichkeiten zum gemeinschaftlichen Spielen und Spaß haben. Unter der Leitung von Andreas Richter und Christa Spieß am Keyboard wurden altbekannte Weihnachtslieder gesungen. Der Weihnachtsmann brachte an einem Nachmittag Geschenke für alle Kinder vorbei. Den Abschluss bildete dann ein gemeinsames Plätzchen backen am 18. Dezember.

„Über alle Generationen ähneln sich die Wünsche an die Weihnachtszeit. Das haben wir aufgegriffen und ein Angebot für Kinder, aber auch die ältere Generation gemacht“, erklärt Daniela Hilgendorff, Mitarbeiterin im Familienbüro, die Idee hinter den Nachmittagsfeiern.

In der Weihnachtsbäckerei: An einem Nachmittag wurden gemeinsam Plätzchen gebacken. Foto: Stadt Siegen