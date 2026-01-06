Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Kreuztal endet mit Totalschaden

(wS/red) Kreuztal 06.01.2026 | In der Nacht zu Dienstag, 6. Januar 2026, wurde die Polizei gegen 0.34 Uhr telefonisch über einen Verkehrsunfall auf der Hagener Straße informiert. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Touran war aus Richtung Buschhütten kommend in Fahrtrichtung der Aral-Tankstelle Kreuztal unterwegs.

In Höhe des Dornseifers-Frischemarktes kam der junge Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überquerte den Gehweg und prallte frontal gegen das Metallgeländer des Parkhauses des Einkaufsmarktes.

Eine nachfolgende Autofahrerin sowie ein Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg befand und glücklicherweise nicht von dem Fahrzeug erfasst wurde, leisteten dem Fahrer umgehend Erste Hilfe. Der alarmierte Rettungsdienst traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein und übernahm die medizinische Versorgung des 22-Jährigen. Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Kreuztal im Einsatz. Sie überprüfte das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe und stellte den Brandschutz sicher. Am VW Touran entstand Totalschaden, zudem wurde das Geländer des Parkhauses erheblich beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de