Gasthaus Pampeses „wiederbelebt“ – Familie Halimi kocht in Hilchenbacher Traditionsgastronomie

(wS/hi) Hilchenbach 28.01.2026 | Das Gebäude mit dem Hausnamen „Pampeses“ am historischen Marktplatz in Hilchenbach trägt neues Leben in sich. Nachdem die vorherige Betreiberin das Restaurant Ende 2024 schloss, war es einige Monate ruhig am Markt 14.

Doch seit dem 1. November 2025 sind die Türen wieder geöffnet. Die altbekannte Adresse wurde bereits von zahlreichen Menschen aufgesucht. Nun haben sich Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Wirtschaftsförderin Martina Hamann den Betrieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Rathauses angesehen und die Familie Halimi als neue Betreiber besucht.

Die Familie stammt aus dem Kosovo. Vater Shpend ist gelernter Koch, der seinen Beruf liebt und lebt. Seit 30 Jahren ist er Gastronom aus Leidenschaft und Profi seines Handwerks. Zuletzt hat er im Alten Zeughaus in Siegen und im Steakhouse Asador in Netphen hinter dem Herd gestanden. Als das Gasthaus Pampeses in Hilchenbach frei wurde, kam die schnelle Entscheidung in die Selbstständigkeit. Für den Ablauf im Restaurant bekommt er starke Unterstützung von seiner Frau Shkurte und Sohn Dijon im Service. „Ein klassischer Familienbetrieb“, sagt Shpend Halimi.

Zurzeit wohnen sie noch in Siegen. Das soll sich aber möglichst bald ändern. „Zwei Mal am Tag fahren wir von Siegen ins Lokal. Das kostet uns viel Zeit, die wir anders investieren möchten.“ Neben dem Restaurantbetrieb sind sie deshalb parallel in Hilchenbach auf Wohnungssuche, denn hier fühlen sie sich wohl. In Hilchenbach seien sie gut gestartet und von den Bürgerinnen und Bürgern herzlich empfangen worden.

„Seit der Eröffnung haben wir jeden Tag durchgearbeitet und hatten noch keinen Tag frei. Aber Hauptsache, den Gästen schmeckt es und sie sind zufrieden“, blickt der 46-Jährige auf die Anfangsmonate zurück. Optisch hat sich das Innere des Hauses kaum verändert. Den Essbereich haben die Halimis nach ihren Wünschen etwas umgestaltet. Der urige Charme des Fachwerkhauses mit historischen Aufnahmen aus Hilchenbach wurde beibehalten und mit weiteren Accessoires dezent ergänzt. Im Innenraum findet auf zwei Etagen 75 Personen Platz.



Der gemütliche Gewölbekeller ist besonders für geschlossene Gesellschaften interessant und für die zusätzliche Außengastronomie während der Sommermonate hat der Betreiber ebenfalls schon genaue Vorstellungen. Dort möchte er besondere und frische Salate anbieten und seine Gäste an lauen Abenden mit leckeren Getränken verwöhnen. Die Speisekarte ist aber jetzt schon vielfältig: Zwischen Salaten, Pasta-, Burger-, Schnitzel-, Steak-, Filet- oder Fischgerichten und verschiedenen Desserts sowie einer umfangreichen Getränkekarte dürfte hungrigen und durstigen Gäste die Auswahl mehr als schwerfallen.



„Ich freue mich sehr, dass die Hilchenbacher Gastronomie durch einen weiteren internationalen Beitrag erweitert wird“, sagte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis im Gespräch mit den neuen Pächtern. Wirtschaftsförderin Martina Hamann konnte sich sowohl beim offiziellen Besuch als auch bereits im laufenden Betrieb ein Bild vom Geschehen machen und fügte hinzu: „Hier passt alles. Denn es ist nicht nur wichtig, dass das Essen gut schmeckt, sondern auch, dass die Stimmung gut ist.“



Das Restaurant Pampeses ist ab 1. Februar zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags bis sonntags von 11:30 bis 14:30 Uhr sowie von 17:00 bis 23:00 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag. Ab dem 1. Februar werden außerdem eine Mittagskarte und Gerichte zum Mitnehmen angeboten. Weitere Informationen gibt es auf www.restaurant-pampeses.de.

Die Gastronomen Shpend (links) und seine Frau Shkurte Halimi (Mitte) mit Sohn Dijon (rechts) hießen Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (zweiter von links) und Wirtschaftsförderin Martina Hamann in ihren Räumen herzlich willkommen. Foto: Stadt Hilchenbach

Fotos: wirSiegen.de