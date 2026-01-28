Generalprobe mit Geschichte: TuS Ferndorf trifft heute im Testspiel auf TUSEM Essen

(wS/Red) Kreuztal, 28.01.2026 | Wenn Geschichte an die Stählerwiese kommt: TUSEM Essen zu Gast

Ein Testspiel, das eigentlich viel mehr ist: Ferndorf gegen TUSEM Essen – Tradition, Tabellenkampf und ein Hauch von Revanche.

Testspiel heute, 18:00 Uhr, Dreifachhalle Stählerwiese

Wenn heute Abend der TuS Ferndorf den TUSEM Essen zum Testspiel empfängt, dann steht auf dem Papier zwar „Testspiel“ – aber jeder, der die Lage in der 2. Handball-Bundesliga kennt, weiß: Dieses Duell trägt deutlich mehr Bedeutung in sich. Beide Teams stehen im Tabellenkeller, Ferndorf auf Platz 15, Essen direkt dahinter auf Platz 16. Beide kämpfen um den Klassenerhalt, beide brauchen dringend Stabilität und beide wissen, dass dieses Spiel ein Fingerzeig für die Rückrunde sein kann.

TUSEM Essen – Ein Traditionsverein mit großer Geschichte

Der TUSEM ist nicht irgendein Gegner. Essen gehört zu den traditionsreichsten Handballklubs Deutschlands und hat in den 1980er Jahren eine Ära geprägt, die bis heute nachhallt:

Dreifacher Deutscher Meister (1986, 1987, 1989)

(1986, 1987, 1989) DHB-Pokalsieger 1988, 1991, 1992

1988, 1991, 1992 Europapokal der Pokalsieger 1989 , Euro-City-Cup 1994 , EHF-Pokal 2005

, , Legendäre Spieler wie Alfred Gíslason prägten die berühmte 3:2:1-Abwehr, die Mitte der 80er als „beste Abwehr Europas“ galt.

Doch nach finanziellen Turbulenzen und Lizenzproblemen musste der Verein 2005 den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Seitdem kämpft der TUSEM mit wechselndem Erfolg um den Anschluss an frühere Glanzzeiten. Aktuell steht Essen wieder in der 2. Bundesliga, wo sie, wie Ferndorf, um jeden Punkt ringen.

Das Hinspiel: Eine offene Rechnung

Im Dezember trafen beide Teams bereits in Essen aufeinander. Ferndorf verlor knapp mit zwei Toren Unterschied, ein Spiel, das man durchaus hätte gewinnen können. Genau deshalb steckt heute ein Funken Revanche im Ferndorfer Spielplan.

Ferndorfs Situation: Mehr als ein Test

Nach der EM-Pause wollte Ferndorf im Test gegen Erstligist HSG Wetzlar Selbstvertrauen tanken, doch die Partie ging verloren. Heute soll ein anderes Gesicht gezeigt werden.

Für Ferndorf ist dieses Spiel:

Generalprobe für den Rückrundenstart am 7. Februar bei der HSG Krefeld (Platz 17)

am 7. Februar bei der HSG Krefeld (Platz 17) Chance, Automatismen zu schärfen

Möglichkeit, das Publikum wieder mitzunehmen

Ein mentaler Neustart, um die Pechsträhne der Hinrunde abzuschütteln

Trainer Ceven Klatt weiß: Die Mannschaft hat Qualität, sie muss sie nur wieder konstant auf die Platte bringen.

Zuschauerinfo: Heute gibt’s freie Platzwahl

Ein echter Bonus für alle Fans:

Freie Sitzplatzwahl , keine Reservierungen

, keine Reservierungen Nur 8 Euro Eintritt (Jugendliche 5,00 €)

(Jugendliche 5,00 €) Garantiert ein Sitzplatz , da Testspiele nie komplett ausverkauft sind

, da Testspiele nie komplett ausverkauft sind Anwurf: 18:00 Uhr in der Dreifachhalle Stählerwiese

Wer also Lust auf Zweitliga-Handball zum Schnäppchenpreis hat, sollte sich dieses Duell nicht entgehen lassen.

Fazit: Ein Testspiel, das keins ist

Ferndorf will Wiedergutmachung. Essen will zeigen, dass sie mehr sind als ein Tabellen-16. Beide Teams brauchen Rhythmus, Selbstvertrauen und ein Erfolgserlebnis.

Und genau deshalb dürfen sich die Zuschauer heute auf ein intensives, ehrliches und kampfbetontes Handballspiel freuen, mit zwei Mannschaften, die wissen, dass die Rückrunde über alles entscheidet.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU.

Bericht: KI/Peter Trojak

Grafik: Verein