Mit gezogenem Messer durch die Olper Innenstadt: Polizei stoppt 34-Jährigen in Olpe

27. Januar 20261.1k
(wS/ots) Olpe 27.01.2026 | Am Dienstagnachmittag (27. Januar) wurde in Olpe ein 34-Jähriger von Polizeibeamten überwältigt, nachdem er sich mit einem Messer durch die Innenstadt bewegte. Die Polizisten waren zunächst zu dessen Wohnanschrift gerufen worden, da der Mann vor Ort randalierte. Als sie am Einsatzort eintrafen, bedrohte er die Beamten mit einem Messer und bewegte sich anschließend fußläufig in Richtung der Olper Innenstadt. Die Polizeibeamten folgten ihm und konnten den Mann schließlich auf der Martinstraße überwältigen. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der 34-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde daher einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen kam es nicht zu einer Schädigung Dritter.

