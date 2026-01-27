Entdecken und Erleben in Bad Laasphe und Umgebung

(wS/tks) Bad Laasphe 27.01.2026 | Was man in und um Bad Laasphe sehen und erleben kann, zeigt die druckfrische Imagebroschüre der Lahnstadt und ihre Dörfer auf über 50 Seiten.

Ob Vorschläge zu Wander- oder Radtouren, Tipps zu Tagesausflügen, Informationen zu Kneipp, Veranstaltungstipps oder Museumsbesuche, hier findet ein interessierter Gast alles gut strukturiert mit kurzem informativem Text und ansprechendem Bildmaterial.



Interviews, persönliche Tipps und Lieblingsplätze, regionale Besonderheiten und die Ansprache im indirekten Du wirken dabei einladend und persönlich. Wanderführer, Vereine oder Museen haben erneut die Möglichkeit genutzt, sich und ihre Tätigkeiten vorzustellen, um den Gästen einen authentischen Eindruck zu bieten.



Natürlich ist auch das Übernachtungsangebot in der Imagebroschüre integriert.

Auf 15 Seiten gibt es eine aktuelle Übersicht aller Gastgeber der Kernstadt sowie der Ortsteile. Gut sortiert nach Unterkunftsart und Lage in tabellarischer Ansicht und in Form von Anzeigen. Ein Aufenthalt mit der Familie im Ferienhaus, Entspannung in einem der gehobenen Wellness Hotels, Zwischenübernachtungen auf den Etappen des Lahnradwegs, Stell- und Campingplätze für gesellige Kurzurlaube mit Freunden oder die Übernachtung unter freiem Himmel – es fällt leicht, das passende Bett für seinen Wunschurlaub zu finden. Analog zum Gastgeberverzeichnis werden alle Gastgebereinträge am Wanderportal Wilhelmsplatz aktualisiert, wo jederzeit Informationen sowie die Kontaktdaten aller Beherbergungsbetriebe ersichtlich sind. Natürlich sind alle Gastgeber auch online auf www.tourismus-badlaasphe.de einsehbar und teilweise sofort buchbar. Stark ist in dieser Saison die Präsentation der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomie. Als optimale Vorbereitung auf den Besuch in Bad Laasphe stellen sie sich mit Anzeigen in der Rubrik „Shoppen und Schlemmen“ vor.



Einen guten Gesamtüberblick bietet die ausklappbare Landkarte der Umgebung sowie der Stadtplan im Umschlag der Broschüre. Oftmals sind den Themenbereichen QR-Codes zugeordnet, welche je nach Bedarf weitere detaillierte Informationen digital liefern, indem sie auf die Homepage der TKS www.tourismus-badlaasphe.de weiterleiten.



Erneut wurde eine nachhaltige Produktion des Printprodukts fokussiert und auf FSC zertifiziertem Papier gedruckt. Im Sinne eines bewussten Umgangs mit den Ressourcen steht die Broschüre auf www.tourismus-badlaasphe.de zum Online-Blättern bereit oder kann im PDF-Format heruntergeladen werden.



Alle, die die Broschüre lieber in den Händen halten wollen, erhalten diese kostenfrei im Haus des Gastes bei der TKS.

Neben allen digitalen Angeboten, bleibt die gedruckte Broschüre das am Häufigsten angefragte Prospekt im überregionalen Versand und hat damit neben dem hohen Informationscharakter vor allem die Inspiration der Gäste zur Aufgabe.

Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH