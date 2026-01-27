Sparkasse unterstützt Freiwillige Feuerwehr Niederfischbach

(wS/ffw) Niederfischbach 27.01.2026 | Im Rahmen ihres kontinuierlichen Engagements für die Region übergab Jürgen Wisser, Leiter des Beratungs‑Center der Sparkasse Kirchen, bereits am 19. Dezember 2025 an Maik Hadem, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Niederfischbach sowie Kristin Richter (Vorsitzende des Fördervereins), eine Spende in Höhe von 1 500 Euro. Der Betrag unterstützt den geplanten Umbau des Feuerwehrhauses und trägt damit zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Gemeinde bei.

„Wir freuen uns, die Feuerwehr Niederfischbach mit dieser Spende zu unterstützen. Der Umbau des Feuerwehrhauses ist ein wichtiger Schritt, um die Einsatzfähigkeit unserer Helferinnen und Helfer langfristig zu sichern, so Jürgen Wisser.

„Die finanzielle Unterstützung der Sparkasse ist ein großer Gewinn für unser Vorhaben. Sie zeigt, dass lokale Unternehmen Verantwortung übernehmen und aktiv zur Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger beitragen.“



Maik Hadem, Wehrführer, Freiwillige Feuerwehr Niederfischbach. „Dank der finanziellen Unterstützung von Unternehmen ist es uns möglich auch in Bereiche zu investieren die durch die Finanzierung der Verbandsgemeinde nicht abgedeckt sind“so Kirstin Richter.

„Das neue Feuerwehrhaus ist für uns mehr als nur eine Unterkunft. Es ist das zu Hause der Feuerwehr hier wird gemeinsam geübt, gelacht und aber auch schwierige Einsätze gemeinsam besprochen, deswegen sind ideale Rahmenbedingungen für Einsatzkräfte unabdingbar und wichtig“ so Maik Hadem.

Die Sparkasse Kirchen steht seit jeher für ein starkes gesellschaftliches Engagement in der Region. Durch gezielte Förderungen, Partnerschaften und Spenden unterstützt sie lokale Institutionen und trägt zur Lebensqualität der Menschen vor Ort bei.

von links: Maik Hadem (Wehrführer), Kirstin Richter (Vorsitzende Förderverein) Jürgen Wisser (Sparkasse)