AOK zum Weltkrebstag am 4. Februar: Chance der frühen Diagnose zu selten genutzt

(wS/aok) Siegen 27.01.2026 | Frauen und Männer im Kreis Siegen-Wittgenstein vernachlässigen weiterhin die Krebs-Früherkennung

Zum Weltkrebstag am Dienstag, 4. Februar, richtet die AOK NordWest einen eindringlichen Appell an die Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein: „Wenn Krebs frühzeitig erkannt wird, steigen die Heilungschancen deutlich. Deshalb sollten Frauen und Männer die Chance der frühen Diagnostik unbedingt nutzen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Eine aktuelle Auswertung der AOK zeichnet jedoch ein bedenkliches Bild. Im Jahr 2024 gingen im Kreis Siegen-Wittgenstein nur 19,3 Prozent der Männer über 45 Jahre und 38,9 Prozent der Frauen ab 20 Jahren zur Krebs-Früherkennungsuntersuchung.

Frühe Diagnose rettet Leben

Die Teilnahme an den kostenfreien Krebs-Früherkennungsuntersuchungen im Kreis Siegen-Wittgenstein liegt immer noch auf einem viel zu niedrigen Niveau. „Nach wie vor ist noch viel Luft nach oben. Es ist einfach viel zu wenig, wenn nur jeder fünfte Mann und ungefähr jede dritte Frau zur Vorsorge geht“, so Schneider. Er ruft dazu auf, vereinbarte Termine konsequent einzuhalten und ausgefallene Termine schnellstens nachzuholen. Denn die Krebsvorsorge ermöglicht es, Krebs bereits in frühen Stadien zu entdecken – oft lange bevor Beschwerden auftreten. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese Untersuchungen vollständig.

Vorsorge einfach planen

Damit Versicherte ihre Vorsorgetermine leichter im Blick behalten, hat die AOK den Online-‚Vorsorg-O-Mat‘ entwickelt und aktualisiert. Das digitale Angebot informiert über Ablauf und Nutzen der Vorsorgeuntersuchungen, zeigt auf, wann die nächsten Früherkennungsuntersuchungen anstehen und hilft bei der Suche nach entsprechenden Fachärzten und -ärztinnen. Außerdem erstellt es einen individuellen Vorsorgeplan, damit keine Untersuchung versäumt wird. „Es ist wichtig, die eigene Gesundheit aktiv im Blick zu behalten. Wir möchten die Menschen motivieren, die gesetzlich vorgesehenen Untersuchungen wahrzunehmen“, so Schneider. Weitere Informationen gibt es unter www.aok.de/tagderkrebsvorsorge .

Krebsvorsorge für Männer und Frauen

Junge Frauen ab 20 Jahren können bereits die Angebote zur Krebsvorsorge einmal jährlich wahrnehmen. Der gynäkologische Krebsvorsorge-Check umfasst Untersuchungen der Geschlechtsorgane und einen Abstrich vom Muttermund sowie aus dem Gebärmutterhals. Ab dem 35. Lebensjahr wird der Abstrich alle drei Jahre durchgeführt, zusätzlich erfolgt ein Test auf humane Papillomviren (HPV). Ab dem Alter von 30 Jahren ist ein Abtasten der Brust und der Achselhöhlen vorgesehen. Männer haben ab dem Alter von 45 Jahren einmal im Jahr Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krebserkrankungen. Dazu gehören die Untersuchungen der Prostata, der äußeren Geschlechtsorgane sowie das Abtasten der regionären Lymphknoten.

Wird Krebs früh erkannt, steigen die Heilungschancen deutlich. Deshalb sollten Frauen und Männer im Kreis Siegen-Wittgenstein die Angebote zur Früherkennung nutzen. Fotos: AOK/Colourbox/hfr.