Musikalische Schätze entdecken: Das neue Halbjahresprogramm der Kirchenmusik in St. Joseph (Dekanat Siegen)

(wS/ds) Siegen 14.01.2026 | Kleine und große Schätze der Musik werden in den insgesamt 13 Konzertveranstaltungen im ersten Halbjahr 2026 in der St. Joseph-Kirche, dem kirchenmusikalischen Zentrum des Patoralen Raumes Siegen-Freudenberg, zu genießen sein.

Das neue Halbjahresprogramm Kirchenmusik in St. Joseph/Dekanat Siegen wurden nun von Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange, Dechant Karl-Hans Köhle und dem Förderkreis-Vorsitzenden Georg Krämer vorgestellt.



Mit einem der kleinen Schätze geht es am 18. Januar um 17:00 Uhr los, wenn Dr. Maik Hester mit dem Akkordeon und Daphne Tolzmann am Flügel dem Publikum das Instrument des Jahres 2026, das Akkordeon, und seine Möglichkeiten näherbringen.

Orgel und Orgel plus, so könnte man einen weiteren Schwerpunkt in diesem Halbjahr überschreiben. Am 08.02. starten Andrej Ionită am Cello und Jens Schreiber an der Orgel. Es folgen eine Woche später Dominik Engel an der Violine und Helga Maria Lange an der Orgel mit heiterer Musik am Karnevalssonntag.

Am 08.03 ist dann die im Siegerland bekannte Altistin Christina Schmitt in der Matinée zu Gast, begleitet von Frau Lange an der Orgel. Österlich feierlich wird es am 12. April, wenn Rainer Zingler und Dr. Jonathan Sternberg Orgel und Trompete in der Matinée um 10:45 Uhr erklingen lassen.



Am Palmsonntag, den 29.3.26 um 17:00 Uhr folgt auf die vielen kleinen Schätze dann ein großer Schatz: der Kammerchor Weidenau wird unterstützt von der Camerata Instrumentale und Solisten den 2. und 3. Teil des Messias von Händel aufführen: ein zeitloser Klassiker, der immer noch die Herzen der Menschen erreicht. Chorerfahrene Sänger, die noch Lust haben mitzusingen, sind herzlich eingeladen.

Geprobt wird jeweils dienstags von 19:30 – 21:15 Uhr unter Leitung von H.M. Lange im Pfarrheim St. Joseph, Weidenauer Str. 23.

Für Kinder wird es am 25.4. um 15:00 Uhr spannend: Dann erzählt Tom Daun mit seiner Harfe das Märchen von der goldenen Harfe in der Familienkirche St. Marien/Geisweid.



Am 17.5. gestaltet dann das Duo Stefan und Nils Heinen mit E-Piano und Gesang einen besinnlichen Liederabend ebenfalls in St. Marien.

Den Abschluss des Halbjahres bildet das Sommerkonzert des Kammerchores Weidenau in St. Joseph am 21. Juni. Er wird unter anderem die Missa festiva des 1956 geborenen und in Kansas City lebenden Komponisten John Leavitt aufführen, ein zeitgenössisches Werk, das inzwischen weltweit aufgeführt wird.



Das komplette Programm für das erste Halbjahr und weitere Informationen finden Sie im Netz unter: www.kammerchor-weidenau.de

von links nach rechts: G. Krämer, H.M. Lange, K-H. Köhle – Foto: Stefan Heinen

Bericht: Georg Krämer (Förderkreis-Vorsitzender)

Die Termine im Überblick

Sonntag, 18. Januar 2026, 17:00 Uhr – St. Joseph

Auftaktkonzert mit dem Instrument des Jahres 2026:

Dr. Maik Hester (Akkordeon) und Daphne Tolzmann (Flügel) stellen die vielfältigen Klangmöglichkeiten des Akkordeons vor.

Sonntag, 8. Februar 2026 – St. Joseph

Orgel & Orgel plus:

Andrej Ionită (Violoncello) und Jens Schreiber (Orgel).

Sonntag, 15. Februar 2026 – St. Joseph

Heitere Musik am Karnevalssonntag:

Dominik Engel (Violine) und Helga Maria Lange (Orgel).

Sonntag, 8. März 2026 – St. Joseph (Matinée)

Die im Siegerland bekannte Altistin Christina Schmitt singt, begleitet von Helga Maria Lange an der Orgel.

Palmsonntag, 29. März 2026, 17:00 Uhr – St. Joseph

Großes Oratorienkonzert:

Der Kammerchor Weidenau führt gemeinsam mit der Camerata Instrumentale und Solisten den 2. und 3. Teil des „Messias“ von Georg Friedrich Händel auf.

Sonntag, 12. April 2026, 10:45 Uhr (Ostermatinée) – St. Joseph

Festliche Osterklänge mit Rainer Zingler (Trompete) und Dr. Jonathan Sternberg (Orgel).

Samstag, 25. April 2026, 15:00 Uhr – Familienkirche St. Marien, Geisweid

Kinderkonzert:

Tom Daun erzählt mit seiner Harfe das Märchen „Von der goldenen Harfe“.

Sonntag, 17. Mai 2026 – St. Marien, Geisweid

Besinnlicher Liederabend mit dem Duo Stefan und Nils Heinen (Gesang und E-Piano).

Sonntag, 21. Juni 2026 – St. Joseph

Abschluss des Halbjahres:

Sommerkonzert des Kammerchor Weidenau mit u. a. der Missa festiva von John Leavitt.













