B62: Vollsperrung der B62-Unterführung in Siegen-Achenbach von Freitagabend bis Samstag

14. Januar 20266
(wS/str) Siegen 14.01.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt aktuell die Verstärkung und Instandsetzung der Talbrücke Achenbach in Siegen durch.

Im Zuge dieser Arbeiten wird eine Sperrung der B62-unterführenden Straße vom Industriegebiet Achenbach kommend (Wallhausenstraße) zur B62/HTS in Richtung Siegen notwendig, um dort die temporären Schutzeinrichtungen und Gerüste abzubauen.

Die Vollsperrung der Unterführung erfolgt in der Zeit von Freitag (16.01.) um 20:30 Uhr bis Samstag (17.01) um 18 Uhr.

