Zwischen Friesenhagen und Wildenburg: Alkoholisierter Transporter-Fahrer fährt in Pferdestall

14. Januar 2026251
(wS/ots) Friesenhagen 14.01.2026 | Am 14.01.2026 befuhr ein 34-jähriger Transporter-Fahrer gegen 00:30 Uhr die K 84 aus Friesenhagen kommend in Fahrtrichtung Wildenburg. Auf winterglatter Fahrbahn kam er in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit einem dortigen Pferdestall. An dem Fahrzeug sowie dem Stallgebäude entstand hierdurch erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der PI Betzdorf bei dem 34-jährigen eine Alkoholisierung fest. Entsprechend wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt.

Foto: Polizei (ots)

