Testspiel mit Signalwirkung: TuS Ferndorf empfängt TUSEM Essen

(wS/Red) Kreuztal 26.01.2026 | Generalprobe vor Krefeld: Ferndorf testet gegen Essen

Testspiel TuS Ferndorf gegen TUSEM Essen

Anwurf ist am Mittwoch, 28.01.2026, um 18:00 Uhr in der Dreifachhalle.

So berichtete die Presse in der Vergangenheit:

TUSEM Essen holt Big Points gegen Ferndorf

Ein Triumph in der Stählerwiese: TuS Ferndorf schlägt TUSEM Essen

Blicken wir zurück auf das letzte Jahr und schauen uns kurz die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel an:

15.02.2025: TuS Ferndorf – TUSEM Essen 34:30

26.12.2025: TUSEM Essen – TuS Ferndorf 34:32

Nun steht der TuS Ferndorf vor der schweren Aufgabe, nach Möglichkeit sein Test-Heimspiel zu gewinnen. Denn die Niederlage in Essen im Dezember kratzt durchaus am Ego der Mannschaft.

Die schwache Hinrunde der Saison verpflichtet fast schon zum Sieg, auch wenn in einem Testspiel eigentlich andere Dinge priorisiert werden.

Ganz so sehr ist es dann aber doch kein „normales“ Testspiel. Schließlich will man den eigenen Heimfans zeigen: Wir können es, wir müssen es und wir schaffen es.

Trotz der Niederlage gegen Wetzlar sah Coach Ceven Klatt einige Aspekte, die seine Jungs gut umgesetzt haben. Warten wir also auf eine Kehrtwende, bevor es am 07.02.2026 nach Krefeld geht. Das könnte ein echter Tag X werden: Geht der Rückrundenstart schief, dürfte es im Verein Gesprächsbedarf geben.

Drücken wir unseren Jungs zunächst die Daumen, denn ein Sieg gegen Essen wäre vor allem gut für die Psyche.

Übrigens, es fährt ein Fanbus nach Krefeld.

Bericht/Collage: Peter Trojak