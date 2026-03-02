2.500 Euro Spende an den Förderverein Diakonie Klinikum Jung-Stilling dank Krombacher Spendenaktion

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 04.03.2026 | Der Förderverein des Klinikums Jung-Stilling setzt sich dafür ein, dass sich Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende im Klinikum wohlfühlen und die bestmögliche Unterstützung erfahren. Der ausschließlich ehrenamtlich geführte Verein leistet dort Hilfe, wo die regulären Mittel nicht ausreichen, und schafft so zusätzlichen Raum für Fürsorge, Geborgenheit und menschliche Zuwendung. Unterstützt wird das Diakonie Klinikum Jung-Stilling unter anderem durch die Bereitstellung von Ausstattung und Serviceangeboten, die den Klinikalltag lebenswerter und angenehmer gestalten. In diesem Jahr feiert der Förderverein sein 25-jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der die langjährige Verbundenheit und den unermüdlichen Einsatz für das Klinikum und seine Gemeinschaft besonders würdigt.

Dieses Ehrenamt unterstützt die Krombacher Brauerei mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro im rahmen ihrer Spendenaktion. Der Krombacher Gebietsverkaufsleiter Julius Schmidt überreichte persönlich den Symbolischen Spendenscheck.

Seit 2003 spendet die Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro an 100 gemeinnützige Institutionen. Unter dem Motto: „Sie schlagen vor – wir spenden“ rief das Familienunternehmen dazu auf, gemeinnützige Spendenzwecke vorzuschlagen. Mehr als 3.300 Vorschläge gingen ein, darunter auch der Förderverein Diakonie Klinikum Jung-Stilling. Die Auswahl der insgesamt 100 Spendenempfänger:innen erfolgte auf zwei Wegen: 50 der 100 Spenden wurden durch ein Voting-Verfahren vergeben. Die andere Hälfte wurde von einem internen Gremium bestimmt, um möglichst vielfältige Bereiche des gesellschaftlichen Engagements zu fördern und auch kleineren Initiativen eine Chance zu geben. Mehr als fünf Millionen Euro spendete Krombacher im Rahmen ihrer Spendenaktion an Vereine und Institutionen, die sich in den vielfältigsten Bereichen engagieren. Eine Übersicht der diesjährigen 100 Begünstigten sowie weitere Informationen zur Krombacher Spendenaktion finden Sie unter: https://www.krombacher.de/nachhaltigkeit/gesellschaft/spendenuebersicht-2026.

Bei der symbolischen Spendenscheckübergabe (von links): Manfred Jakob, Dr. Magrit Prohaska-Hoch, Hans-Werner Bieler, Julius Schmidt (Gebietsverkaufsleiter Krombacher Brauerei), Jan Meyer. Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG