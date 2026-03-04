GREENFIBER setzt konsequent auf Digitalisierung und Zentralisierung

(wS/gr) Kreuztal 04.03.2026 | GREENFIBER geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft und richtet seine
Organisationsstrukturen noch stärker digital und zentral aus. Ziel der Neuausrichtung ist es,
Prozesse effizienter zu gestalten und Projekte noch zielgerichteter zu steuern.
Dank unserer starken digitalen Aufstellung können die bisherigen Kundenbüros in den
Ausbaugebieten künftig ersetzt werden. Moderne Online-Services, zentrale Koordination und
klar gebündelte Ansprechpartner gewährleisten dabei weiterhin eine persönliche und
effiziente Betreuung.
„Wir entwickeln GREENFIBER konsequent weiter und passen unsere Strukturen an die
Anforderungen eines modernen, digital arbeitenden Infrastrukturunternehmens an. Durch die
stärkere Zentralisierung erhöhen wir unsere Effizienz, verkürzen interne Abstimmungswege
und schaffen die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum“, erklärt Jessica Krabbe,
Geschäftsführerin Marketing. „Für unsere Kunden bedeutet das vor allem eines: Wir bleiben
ein verlässlicher Partner – leistungsstark, erreichbar und verbindlich.“
Der Glasfaserausbau ist von dieser strukturellen Weiterentwicklung in keiner Weise
betroffen.
Alle beauftragten Hausanschlüsse werden wie geplant umgesetzt.
Sämtliche vereinbarten Bauleistungen werden zuverlässig durchgeführt.
Anschlüsse werden wie vorgesehen fertiggestellt und aktiviert.
Kunden erhalten schnelles, stabiles und zukunftssicheres Internet – wie zugesagt.
Bauprojekte, Zeitpläne und Qualitätsstandards bleiben unverändert bestehen. Durch die
stärkere Zentralisierung schafft GREENFIBER im Hintergrund noch effizientere Abläufe, von
denen Kommunen, Partnerunternehmen und Kunden langfristig profitieren.
In allen Netzgebieten hält GREENFIBER weiterhin Techniker vor Ort vor, um bei Störungen
schnell reagieren zu können. Damit stellt das Unternehmen eine hohe Servicequalität und
kurze Reaktionszeiten dauerhaft sicher.
Mit der strukturellen Weiterentwicklung schafft GREENFIBER zudem die Voraussetzungen,
um auch künftig ein verlässlicher Partner für die Breitbandgesellschaften zu sein.
Frühlingsaktion für Neukunden
Parallel zur strukturellen Weiterentwicklung startet GREENFIBER ab Freitag, 06.03.2026, bis
zum 10.04.2026 eine attraktive Frühlingsaktion für Neukunden:
Der 500 Mbit/s-Tarif ist in den ersten drei Monaten für 10 Euro pro Monat erhältlich.
Ab dem 4. Monat gilt der reguläre Preis von 50 Euro monatlich. Im Paket enthalten ist zudem ein Glasfaser-Router der Marke ZTE.
Der Router ist bei Einhaltung der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kostenfrei. Das Angebot ist exklusiv über greenfiber.de buchbar.
Mit diesem Angebot unterstreicht GREENFIBER seinen Anspruch, leistungsstarke
Glasfaserprodukte zu attraktiven Konditionen anzubieten.
Für Fragen oder Unterstützung steht GREENFIBER weiterhin zur Verfügung – per Mail an
kontakt@greenfiber.de oder telefonisch unter 0800 / 822 0 228.
Fotos: GREENFIBERWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!