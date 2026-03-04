GREENFIBER setzt konsequent auf Digitalisierung und Zentralisierung

(wS/gr) Kreuztal 04.03.2026 | GREENFIBER geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft und richtet seine

Organisationsstrukturen noch stärker digital und zentral aus. Ziel der Neuausrichtung ist es,

Prozesse effizienter zu gestalten und Projekte noch zielgerichteter zu steuern.

Dank unserer starken digitalen Aufstellung können die bisherigen Kundenbüros in den

Ausbaugebieten künftig ersetzt werden. Moderne Online-Services, zentrale Koordination und

klar gebündelte Ansprechpartner gewährleisten dabei weiterhin eine persönliche und

effiziente Betreuung.



„Wir entwickeln GREENFIBER konsequent weiter und passen unsere Strukturen an die

Anforderungen eines modernen, digital arbeitenden Infrastrukturunternehmens an. Durch die

stärkere Zentralisierung erhöhen wir unsere Effizienz, verkürzen interne Abstimmungswege

und schaffen die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum“, erklärt Jessica Krabbe,

Geschäftsführerin Marketing. „Für unsere Kunden bedeutet das vor allem eines: Wir bleiben

ein verlässlicher Partner – leistungsstark, erreichbar und verbindlich.“

Der Glasfaserausbau ist von dieser strukturellen Weiterentwicklung in keiner Weise

betroffen.

 Alle beauftragten Hausanschlüsse werden wie geplant umgesetzt.

 Sämtliche vereinbarten Bauleistungen werden zuverlässig durchgeführt.

 Anschlüsse werden wie vorgesehen fertiggestellt und aktiviert.

 Kunden erhalten schnelles, stabiles und zukunftssicheres Internet – wie zugesagt.

Bauprojekte, Zeitpläne und Qualitätsstandards bleiben unverändert bestehen. Durch die

stärkere Zentralisierung schafft GREENFIBER im Hintergrund noch effizientere Abläufe, von

denen Kommunen, Partnerunternehmen und Kunden langfristig profitieren.

In allen Netzgebieten hält GREENFIBER weiterhin Techniker vor Ort vor, um bei Störungen

schnell reagieren zu können. Damit stellt das Unternehmen eine hohe Servicequalität und

kurze Reaktionszeiten dauerhaft sicher.

Mit der strukturellen Weiterentwicklung schafft GREENFIBER zudem die Voraussetzungen,

um auch künftig ein verlässlicher Partner für die Breitbandgesellschaften zu sein.

Frühlingsaktion für Neukunden

Parallel zur strukturellen Weiterentwicklung startet GREENFIBER ab Freitag, 06.03.2026, bis

zum 10.04.2026 eine attraktive Frühlingsaktion für Neukunden:

Der 500 Mbit/s-Tarif ist in den ersten drei Monaten für 10 Euro pro Monat erhältlich.

Ab dem 4. Monat gilt der reguläre Preis von 50 Euro monatlich. Im Paket enthalten ist zudem ein Glasfaser-Router der Marke ZTE.

Der Router ist bei Einhaltung der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kostenfrei. Das Angebot ist exklusiv über greenfiber.de buchbar.

Mit diesem Angebot unterstreicht GREENFIBER seinen Anspruch, leistungsstarke

Glasfaserprodukte zu attraktiven Konditionen anzubieten.

Für Fragen oder Unterstützung steht GREENFIBER weiterhin zur Verfügung – per Mail an

kontakt@greenfiber.de oder telefonisch unter 0800 / 822 0 228.

Fotos: GREENFIBER